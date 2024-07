EPR Sul de Minas instala cinco novos pontos de radares na BR-459

Equipamentos estão em fase de finalização de obra de infraestrutura

Foto: EPR Sul de Minas

Os motoristas que passam pela BR-459 já conseguem avistar os novos equipamentos de controle de velocidade. A EPR Sul de Minas iniciou a instalação de cinco radares fixos com o objetivo de controlar a velocidade de quem trafega pela BR.

Os dispositivos estão concentrados, em sua maioria, em Pouso Alegre sendo um instalado no km 107+140m – sentido Poços de Caldas – próximo ao trevo de acesso ao bairro Belo Horizonte, dois no km 108+870m e km 109+080m – ambos os sentidos – próximo ao trevo de acesso ao shopping e mais dois equipamentos na BR-459, em Santa Rita do Sapucaí, no km 122+390m e km 122+500m, nas proximidades do trevo de acesso a MG-173.

Os aparelhos estão em fase de finalização de infraestrutura, ou seja, ainda não emitem multas. Porém, a partir do início da operação efetiva, os veículos que transitarem com velocidade superior a indicada na sinalização de trânsito serão autuados. A gestão das multas será realizada pelo DER MG.

“Assegurar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos para a via está alinhado com o pilar de segurança viária, portanto, a implantação dos controladores de velocidade irá ser um grande aliado para a segurança de todos os motoristas que percorrem o trecho afirma a diretora executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

A implantação de novos pontos em outros trechos da malha concedida já está em análise.

Fonte: EPR Sul de Minas