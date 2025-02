EPR Sul de Minas instala 11 novos radares para reforçar a segurança viária

Equipamentos instalados em cinco rodovias sob gestão da concessionária ainda não têm data para começar a operar

Foto: EPR Sul de Minas

Para reforçar a segurança dos motoristas e reduzir o risco de acidentes, a EPR Sul de Minas instalou onze novos radares em trechos sob sua administração. A implantação dos dispositivos visa promover o respeito aos limites de velocidade e a atenção à sinalização viária, contribuindo para um trânsito mais seguro. Os equipamentos ainda não têm data definida para começarem a operar, o que ocorrerá apenas após a devida homologação pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Os novos equipamentos estão localizados nos seguintes pontos:

MG-173: km 41,9 – Santa Rita do Sapucaí

MGC-146: km 645,5 – Poços de Caldas

BR-459: km 139,9 – Cachoeira de Minas

LMG-877: km 12,0 – Poços de Caldas

MG-290: km 36,4 – Borda da Mata

MG-290: km 37,5 – Borda da Mata

MG-290: km 46,4 – Inconfidentes

MG-290: km 48,6 – Inconfidentes

MG-290: km 48,8 – Inconfidentes

MG-290: km 55,1 – Jacutinga

MG-290: km 55,3 – Jacutinga

Os controladores de velocidade foram instalados para garantir maior segurança viária, especialmente em trechos com alto fluxo de veículos e pedestres. “Os radares não são apenas instrumentos de fiscalização, mas ferramentas essenciais para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas. Nosso objetivo é oferecer rodovias mais seguras e organizadas para todos os usuários”, afirma Érica Kawatake, diretora-executiva da EPR Sul de Minas.

Assim que os equipamentos forem homologados, a EPR Sul de Minas divulgará a data do período de operação educativa e, principalmente, do início das autuações, para que os motoristas estejam devidamente informados.

Radares em operação desde dezembro

Desde o dia 24 de dezembro de 2024, cinco radares estão operando na BR-459 e já contribuem para a redução dos riscos na rodovia. Confira os locais onde estão instalados:

Pouso Alegre:

• Km 107,15 – sentido Poços de Caldas, próximo ao trevo de acesso ao bairro Belo Horizonte

• Km 108,90 – sentido Itajubá, próximo ao trevo de acesso ao shopping

• Km 109,10 – sentido Poços de Caldas, próximo ao trevo de acesso ao shopping

Santa Rita do Sapucaí:

• Km 122,40 – nas proximidades do trevo de acesso à MG-173, sentido Itajubá

• Km 122,50 – nas proximidades do trevo de acesso à MG-173, sentido Pouso Alegre

Fonte: EPR Sul de Minas