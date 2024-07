EPR Sul de Minas inicia operação especial para o período de férias neste sábado

Concessionária irá realizar sete ações educativas para os usuários entre 13 e 28 de julho. Objetivo é conscientizar motoristas sobre o comportamento seguro nas rodovias

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas, concessionária que administra oito rodovias no Sul do estado, elaborou uma programação especial de ações educativas para alertar os motoristas sobre a importância do comportamento seguro no trânsito durante o período de férias escolares. A campanha “EPR Cuida” inicia neste sábado (13), em Santa Rita do Sapucaí, no km 123, entre 8h e 11h, com aletas sobre os perigos de utilizar o celular no volante, consumo de bebida alcoólica associado a direção e a importância do uso do cinto de segurança. Além do time EPR, o evento também contará com o apoio da Polícia Militar.

Outras ações também foram pensadas ao longo do período para levar informações a todos os perfis de condutores que transitam na via. “Nesse período é comum termos uma mudança no perfil dos usuários que trafegam pela rodovia. Com o objetivo de contribuir com a segurança dos motoristas e passageiros, sempre temos a preocupação de realizar campanhas que envolvam os usuários”, desta a diretora executiva, Érica Kawatake.

Entre os principais alertas para os viajantes esporádicos está o planejamento. Antes de embarcar em uma viagem de férias, é importante conferir o roteiro a ser percorrido, sobretudo no caso de longas distâncias. Fazer a revisão do veículo, conferir os freios e as condições dos pneus também é fundamental para uma jornada segura e tranquila. Para quem trafega com crianças, é preciso ter uma tenção especial com as acomodações corretas como cadeirinhas, bebê conforto ou assentos elevados. E quem passar pelas rodovias administradas pela EPR conta com o apoio de atendimento 24h, além do reforço de orientações nas campanhas programadas. O contato da concessionária é 0800 290 0459.

Fonte: EPR Sul de Minas