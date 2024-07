EPR Sul de Minas é acionada mais de 11.900 vezes no primeiro semestre de 2024

Levantamento aponta que 37,8% dos atendimentos estão relacionados a socorro de guincho

Foto: EPR Sul de Minas

O levantamento feito pela EPR Sul de Minas – concessionária que administra oito rodovias no Sul do Estado, revelou que as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) realizaram 11.916 atendimentos em pista durante o primeiro semestre de 2024. Destes, 37,8% das incidências estão relacionadas a pedidos dos usuários para socorro de guincho, ou seja, 4.510 acionamentos para remoção.

Ainda sobre os atendimentos de socorro mecânico, os mais recorrentes são de pane mecânica, com 768 eventos, seguidos pelos casos de pneu furado. “Nossas equipes estão 24h à disposição para atendimentos dos usuários. Ainda assim, reforçamos e orientamos sobre a importância de realizar a revisão periódica nos veículos antes de pegara estrada. Além de evitar contratempos, a revisão periódica é uma forte aliada na prevenção de acidentes”, explica a diretora de executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

O balanço divulgado, mostra ainda que nos primeiros seis meses de 2024 foram realizados 415 atendimentos de APH (Atendimento pré-hospitalar) aos usuários das rodovias. “Nossos profissionais passam por treinamentos periódicos de forma a realizar o melhor atendimento na rodovia, seja ele médico ou mecânico”, reforça a diretora.

Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)

Os profissionais que trabalham à frente desses serviços são acionados pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que recebe os chamados e, imediatamente, avisa as equipes mais próximas para que o atendimento ocorra no menor tempo possível. O atendimento em pista prestado pela EPR Sul de Minas está disponível 24h por dia e é gratuito.

No total são 5 Bases de Atendimento ao Usuário localizadas em Ouro Fino, Itajubá, Cachoeira de Minas, Ipuiuna e Andradas. As bases de atendimento estão equipadas com 4 ambulâncias, 7 guinchos entre leves e pesados, 5 viaturas de inspeção de tráfego, 3 caminhões de combate a incêndio, além de carretinha para apreensão de animais.

As viaturas de inspeção percorrem os 454,3 km, divididos em trechos, 24 horas por dia. Se durante o percurso, a equipe visualizar qualquer fato incomum na rodovia ou algum usuário necessitando de apoio, eles realizam o primeiro atendimento e ficam à disposição. Para entrar em contato, o usuário tem disponíveis: o site www.eprsuldeminas.com.br, o número da central de atendimento pelo 0800 290 0459, que atende a ligações telefônicas e mensagens de WhatsApp.

Fonte: EPR Sul de Minas