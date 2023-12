EPR Sul de Minas conclui operação especial de Natal sem fatalidades nas rodovias

Durante todo o recesso não houve ocorrências com vítimas fatais nas rodovias.

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas, Concessionária que administra mais 434 quilômetros de estradas no sul do estado, encerrou a operação especial com saldo positivo. Entre os dias 21 e 25 de dezembro as equipes foram reforçadas nas oito rodovias concedidas e mais de 200 colaboradores estiveram disponíveis para atendimento aos usuários 24 horas por dia, além de todos os recursos operacionais nos trechos sob administração da concessionária. Durante todo o recesso não houve ocorrências com vítimas fatais nas rodovias.

Neste período foram registrados 14 pedidos para socorro mecânico e 64 chamados para remoção de guincho. A número de acidentes também foi 23% menor do que o registrado no último feriado prolongado em 2 de novembro.

Os usuários das rodovias concedidas pela EPR Sul de Minas têm à sua disposição cinco bases de serviços que funcionam 24 horas por dia e contam com ambulâncias, guinchos, caminhões-pipas, viaturas de inspeção e veículo para resgate de animais, além de um canal exclusivo para atendimento ao usuário pelo 0800 290 0459.

Fonte: EPR Sul de Minas