EPAMIG realiza 18º Encontro Tecnológico do Café em São Sebastião Paraíso

Evento, gratuito, acontece no próximo dia 23

Foto: EPAMIG

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) realiza na próxima quinta-feira (23), o 18º Encontro Tecnológico do Café. O evento, que acontece no Campo Experimental da Empresa em São Sebastião do Paraíso, terá início às 8h.

A programação, gratuita, contará com duas palestras e cinco estações de campo. Logo na abertura do evento, o pesquisador Cesar Botelho apresentará o tema “EPAMIG: 50 anos de pesquisa na cafeicultura”, na qual destacará as contribuições das pesquisas realizadas pela Empresa, que completa 50 anos no próximo mês de agosto, para a consolidação de Minas Gerais como o estado maior produtor de café do Brasil, país que é responsável por uma em cada três xícaras de café consumidas no mundo.

“Fizemos um apanhado das tecnologias para a cafeicultura desde a criação do Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais (Pipaemg), no começo da década de 1970, quando poucas instituições realizavam pesquisa sobre cafés e existia uma urgência de ações para o manejo e o enfrentamento da ferrugem do cafeeiro”, aponta o pesquisador.

Nesses 50 anos, a EPAMIG conduziu e participou de diversos projetos de pesquisa para o melhoramento genético, desenvolvimento de novas cultivares, controle de pragas e doenças, fertilidade e nutrição de plantas. “É uma coisa pouco mencionada, mas a EPAMIG teve um papel muito relevante na difusão de cultivares tradicionais, como as Catuaís, desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Revisitamos um pouco destas histórias e homenageamos alguns de nossos colegas e ex-colegas de EPAMIG, que contribuíram para o desenvolvimento de tantas dessas tecnologias”, detalha Cesar.

A história do Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso, que sempre foi ligado à cafeicultura, e que hoje abriga os vinhedos de cultivo de inverno da EPAMIG também será destacada na apresentação. O trabalho em melhoramento genético, resultou em cultivares de café que vêm alcançando grandes resultados em qualidade e produtividade, como é o caso da MGS Paraíso 2.

Dinâmicas de Campo

Em campo, Cesar Botelho conduzirá a estação “Cultivares para o Sul e Sudoeste de Minas Gerais”, na qual apresentará os principais resultados do projeto, desenvolvido em parceria com a Cooxupé, para a validação de cultivares de café com melhor desempenho para região.

O pesquisador da EPAMIG Denis Nadeleti e a bolsista de pós-doutorado Fapemig/ EPAMIG Maísa Mancini trarão o tema “Preparo de lotes para o concurso de qualidade de café”. As demais estações vão abordar qualidade do solo e controle de pragas, A programação conta ainda com a palestra “Fatores das altas produtividade na cafeicultura”, que será apresentada pelo consultor Eder Carvalho Sabdy.

As inscrições poderão ser feitas no local, no dia do evento. Mais informações (35) 3531-1496, cesp@epamig.br.

Fonte: EPAMIG