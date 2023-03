Epamig promove encontro tecnológico sobre produção de grãos no Sul de Minas

Evento gratuito e presencial em Lambari reunirá produtores para troca de conhecimento e capacitações.

Foto: Agência Minas

Arroz, milho e soja são culturas que têm crescido de forma considerável no Sul de Minas Gerais. Isso porque a região está localizada em altitudes mais elevadas e conta com características climáticas favoráveis à produção de grãos. Com o intuito de difundir tecnologias e conhecimentos sobre os cultivos desses alimentos, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) realiza a quarta edição do Encontro Tecnológico de Produção de Grãos, no Campo Experimental de Lambari, no dia 23/3, a partir das 8h.

O evento, gratuito e presencial, atende à demanda de agricultores familiares da região por orientações e informações que auxiliem a potencializar a produção de grãos, que tem crescido exponencialmente nos últimos dez anos no entorno de Lambari.

“No passado, essa era uma região muito voltada para o café e o leite, mas a pesquisa revelou que ela possui particularidades edafoclimáticas muito boas para o cultivo dos grãos em geral. O Sul de Minas apresenta um clima que proporciona menos doenças nocivas às culturas, com campos mais sadios e sem riscos de infestação. Por isso, as pessoas estão muito interessadas e têm nos procurado cada vez mais, pedindo por eventos sobre o tema”, ressalta a pesquisadora da Epamig Sul, e uma das organizadoras do encontro, Aurinelza Condé.

A abertura do evento contará com a apresentação do pesquisador da Epamig Sul, João Roberto de Mello Rodrigues. Ele vai abordar a venda de sementes pela Epamig e a importância da difusão como instrumento de desenvolvimento. “No campo, é comum os produtores pensarem que ‘se o vizinho fez e deu certo, vou fazer também’. Então, é importante que os participantes do evento adotem as nossas tecnologias de melhoramento e se tornem, assim, multiplicadores e modelos para quem também quer produzir grãos na região”, argumenta João Roberto.

Além das palestras que compõem a abertura, o encontro tecnológico contará com três estações onde serão abordados, individualmente, a soja, o arroz de terras altas e o milho.



Soja



Grande parte da soja produzida no Brasil é voltada para a exportação, por ser muito utilizada na alimentação de animais.

Contudo, a produção desse grão para a alimentação humana tem se desenvolvido cada vez mais, graças às pesquisas de melhoramento genético para tornar seu sabor mais palatável ao consumo das pessoas. Em sua apresentação, o pesquisador da Epamig Sul, João Chrisóstomo, vai abordar experimento recente realizado em Lambari para verificar os potenciais de biofortificação da soja por adubação nitrogenada.

“A maioria das cultivares de soja plantadas em Minas Gerais foram desenvolvidas pela Epamig, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e com a Fundação Triângulo. Na pesquisa que vou apresentar, estamos trabalhando com duas variedades de soja que podem integrar a alimentação dos brasileiros, uma marrom, que é utilizada para fazer tropeiro, e uma preta, que pode substituir o feijão na tradicional feijoada”, conta João Chrisóstomo. Segundo ele, durante o evento haverá degustação de um tropeiro e um suco, ambos à base de soja.

Laboratório móvel

Um dos destaques da programação é a presença do Ciência Móvel, um micro-ônibus adaptado com minilaboratório que leva as tecnologias da Epamig a eventos realizados em todo o estado. Nele ocorrerão duas apresentações de pesquisadores da Epamig Sul que vão abordar questões específicas referentes às sementes.

“Muitas vezes, não é possível saber, a olho nu, o que são sementes de qualidade, pois pode haver presença de microrganismos que irão acabar levando doenças para a área de plantio do agricultor. São quatro pilares que sustentam a qualidade de uma semente: pureza física, pureza genética, qualidade fisiológica e qualidade sanitária. Vou falar um pouco sobre cada uma. É importante que o produtor esteja atento no momento da compra dessas sementes, pois todas essas informações devem constar, por lei, nas embalagens dos materiais”, explica o pesquisador da Epamig, Cláudio Egon Faccion, que irá conduzir uma das apresentações dentro do Ciência Móvel.

A Epamig também comercializa sementes qualificadas de arroz, trigo, feijão e café. A comercialização é realizada por meio da Assessoria de Negócios Agropecuários, pelo telefone (31) 3489-5060.

As inscrições serão feitas no próprio local do evento e haverá certificado de participação para aqueles que se interessarem. Mais informações pelos telefones (35) 3271-1381 e (35) 3821-6244 ou pelo e-mail celb@epamig.br.

Serviço

4º Encontro Tecnológico de Produção de Grãos

Data: 23/3/2023 (quinta-feira)

Horário: das 8h às 12h

Local: Epamig – Campo Experimental de Lambari, Rodovia BR 460, km 10, Nova Baden, Lambari – Minas Gerais

Fonte: Agência Minas