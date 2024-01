EPAMIG oferece curso gratuito sobre elaboração de vinhos em Caldas

Atividade ocorre no dia 30/1 e integra projeto de fortalecimento do setor vitivinícola no Sul de Minas

Foto: Epamig

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) realiza, no próximo dia 30 de janeiro (terça-feira), de 8h às 12h, um curso gratuito sobre vinificação, direcionado para pequenos produtores do Sul de Minas. O evento ocorrerá na Câmara Municipal de Caldas (MG), em função das obras para reforma da vinícola experimental da EPAMIG, localizada no município.

Segundo a organização do evento, a capacitação terá como foco conceitos básicos da elaboração de vinhos de mesa, cuja produção é mais significativa na região do entorno de Caldas. Os temas abordados serão: ponto de maturação e qualidade da uva; controle enológico; práticas gerais de elaboração de vinhos; análises básicas de uvas, mostos e vinhos; uso de leveduras e preparo do pé de cuba.

“Nosso objetivo é oferecer um curso com conhecimentos básicos, que possam auxiliar tanto participantes que já produzem vinhos em suas propriedades quanto interessados em ingressar na vitivinicultura”, ressalta a pesquisadora e enóloga da EPAMIG, Angélica Bender.

“É muito importante que o produtor venha para essas capacitações e procure pelo nosso apoio, para auxiliarmos na padronização dos seus produtos e tirarmos dúvidas sobre a legislação, sobretudo se ele tem interesse em obter um registro para regularizar a sua produção”, acrescenta Angélica, que é também uma das organizadoras do evento, ao lado dos pesquisadores da EPAMIG, Cláudia Rita de Souza, Francisco Câmara, Lucas Amaral, Naíssa Bernardo e Renata Vieira da Mota.

Fortalecimento da vitivinicultura no Sul de Minas

O curso de vinificação é uma das atividades previstas no projeto de pesquisa intitulado “Inovação do setor vitivinícola da região Sul de Minas Gerais”, coordenado por Angélica, que teve início em maio de 2023 e já cadastrou cerca de 50 produtores familiares dos municípios de Caldas, Santa Rita de Caldas (MG) e Andradas (MG).

O trabalho envolve reuniões periódicas com os produtores de uvas e vinhos da região, visitas às propriedades, acompanhamento das colheitas, coletas de amostras para análises laboratoriais e elaboração de laudos técnicos que são entregues a cada um dos vitivinicultores cadastrados. A previsão é que a pesquisa seja concluída em 2027.

“Estamos também montando um banco de dados, para avaliarmos qual tem sido o impacto das nossas ações na qualidade e no padrão dos produtos. Vamos avaliar se houve evolução ao longo de quatro anos e identificar quais têm sido os principais problemas enfrentados pelos produtores”, conclui Angélica Bender.

As inscrições para o curso de vinificação devem ser feitas por meio dos telefones (49) 9 9133-0703 e (35) 9 8405-9071, ou pelos e-mails angelica.bender@epamig.br e rvmota@epamig.br. Haverá certificado de participação para aqueles que se interessarem.

A organização do evento detalha que as apostilas físicas, pastas e brindes serão distribuídos apenas aos produtores cadastrados no projeto de pesquisa. O material produzido para o curso será disponibilizado para os demais em formato digital. Os interessados devem fazer suas inscrições antecipadamente para garantirem as vagas.

O evento tem co-realização da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e do Sistema Faemg/Senar, além do apoio das prefeituras dos três municípios envolvidos no projeto de pesquisa, Câmara Municipal de Caldas, SICOOB, Amazon Group, Casa Geraldo, Sucos Caminhos de Minas e Vinícola Stella Valentino.

Fonte: Epamig