Epamig inicia comercialização de sementes de café da safra 2022/2023

Material atende às exigências federais e têm germinação mínima de 70%, ausência de insetos vivos e 98% de pureza

Foto: Agência Minas

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) inicia a comercialização de sementes qualificadas de café no ano de 2023.

Os materiais são disponibilizados pelos campos experimentais de Três Pontas, Machado e São Sebastião do Paraíso (Sul de Minas) e Patrocínio (Alto Paranaíba) e atendem às exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tais como germinação mínima de 70%, ausência de insetos vivos e 98% de pureza.

Engenheira agrônoma e assessora técnica da Epamig, Vanessa Figueiredo destaca que a opção por sementes qualificadas é essencial para a formação de mudas sadias.

“O investimento na formação da lavoura de café é alto. Então, o produtor deve ter atenção especial na hora de adquirir as sementes. Uma semente qualificada irá produzir mudas vigorosas e, consequentemente, contribuir para a obtenção de uma lavoura com alto potencial produtivo”.

A disponibilização das sementes ocorre, especialmente, no período de colheita, entre os meses de maio e agosto.

Vanessa Figueiredo explica que há diferenças no preparo dos grãos destinados para a produção de sementes e daqueles usados para a bebida. “O grão de café destinado à produção de sementes de qualidade deve ser colhido no estágio “cereja”, descascado, degomado em água limpa e lavado até retirar toda a mucilagem. Após este procedimento deve ser colocado para secar em local limpo e arejado”.

Variedades

As cultivares oferecidas estão cadastradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC). A quantidade e as variedades disponibilizadas podem variar entre as unidades.

No Campo Experimental de Três Pontas (CETP) estão disponíveis as cultivares MGS Aranãs, MGS Paraíso 2, Paraíso MG 419-1, Topázio MG1190, Catiguá MG 2 e MGS Catiguá 3, além de Catuaí Vermelho IAC 144 e IAC 99, Catuaí Amarelo IAC 62, Mundo Novo IAC 379/19 e IAC 376/4, Acaiá IAC 474/19 e Catucaí amarelo 2 SL.

No Campo Experimental de Machado (Cema) estão disponíveis as cultivares MGS Aranãs, MGS Paraíso 2, Topázio MG 1190, Catiguá MG 2, Paraíso MG H 419-1, Bourbon Amarelo IAC J10, Catuaí Amarelo IAC 47, Catuaí Vermelho IAC 144, Catucaí Amarelo 2SL e Mundo Novo IAC 379/19.

No Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso (Cesp) as cultivares disponíveis são Catiguá MG 2, Paraíso MG H 419-1, MGS Paraíso 2, Topázio MG 1190 e MGS Aranãs, Mundo Novo IAC 379/19, Catuaí Vermelho IAC 144, Catuaí vermelho IAC 99, Catuaí Amarelo IAC 62.

No Campo Experimental de Patrocínio, as sementes disponíveis são das cultivares Topázio MG 1190, MGS Epamig 1194, Catiguá MG 2, MGS Ametista, MGS Aranãs, Pau-Brasil MG 1, MGS Paraíso 2, MGS Catiguá 3, Sarchimor MG 8840, Acaiá Cerrado MG 1474, Rubi MG 1192, Catuaí Amarelo IAC 62, Catuaí Vermelho IAC 99 e IAC 144, Mundo Novo IAC 379/19.

Os pedidos podem ser feitos nas próprias unidades. A entrega das sementes poderá ser feita presencialmente ou pelos Correios.

Campo Experimental de Três Pontas – (35) 98837-5630 ou (35) 99975-6996 – cetp@epamig.br

Campo Experimental de Machado – (35) 3295-1527 – cema@epamig.br

Campo Experimental de São Sebastião do Paraíso – (35) 3531-1496 – cesp@epamig.br

Campo Experimental de Patrocínio – (34) 3831-1777 – cepc@epamig.br

Fonte: Agência Minas