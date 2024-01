Epamig inaugura melhorias na agroindústria de extração de azeite

Área ganhou novos equipamentos, adquiridos com recursos de projeto financiado pela Sede/Fapemig

Foto: Erasmo Pereira / Epamig

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) vai apresentar os novos equipamentos da agroindústria de azeite durante a programação do Azeitech, que ocorre no próximo em 2/2 no Campo Experimental da Empresa em Maria da Fé, no Sul do estado.

A modernização do lagar foi possibilitada com recursos do edital PPE 00049/21 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede)/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

“Essa foi uma oportunidade fundamental para a Epamig e para os programas de pesquisa da empresa, uma vez que possibilita a liberação de valores maiores do que dos editais comuns. No nosso caso do programa de olivicultura pudemos propor, e foi aprovada, a compra de equipamentos mais modernos e potentes, que nos possibilitam ter tecnologia similar a dos principais lagares da região”, assegura o coordenador do Programa Estadual de Pesquisa em Olivicultura da Epamig, Luiz Fernando de Oliveira.

De acordo com o pesquisador, o projeto contemplou valores próximos a R$ 2 milhões para a compra de máquina extratora, lavadores de garrafa, rotuladores, tanques e mesas de inox, e equipamentos de laboratório.

“A nova extratora tem capacidade para processar 250 quilos de azeitona por hora. Enquanto a anterior, modelo de 2010, tem capacidade para 100 quilos por hora. Isso vai permitir executar mais que o dobro de trabalho em menos da metade do tempo. Além disso, o novo equipamento tem uma centrifuga vertical responsável por eliminar o resíduo de água e partículas sólidas antes da fase de decanter, o pode melhorar e muito a qualidade do nosso azeite”, informa.

A máquina extratora foi adquirida da catarinense Fast Indústria. “Temos que ressaltar que essa é uma tecnologia desenvolvida no Brasil por uma empresa que é parceira no desenvolvimento do trabalho, temos na Epamig várias trocas de experiências com eles para o desenvolvimento de pesquisas”, acrescenta Luiz Fernando.

“Tenho certeza de que esse novo equipamento vai agregar mais qualidade ao azeite produzido pela Epamig e aos serviços que ofertamos aos produtores que ainda não possuem seus lagares”, completa.

O novo maquinário inclui também uma rotuladora e novos equipamentos para as análises laboratoriais.

“O produtor que optar por processar suas azeitonas conosco, poderá sair daqui com o seu produto envasado e rotulado. Além disso, pode obter um laudo físico-químico do azeite. Nosso laboratório é equipado para realizar desde as análises da matéria prima (ponto de maturação ideal para a colheita), até a qualidade do produto final”, finaliza Luiz Fernando.

A programação do Azeitech começa às 8h no dia 2/2 e inclui o 19º Dia de Campo de Olivicultura e a 9ª Mostra Tecnológica. A participação no evento é gratuita e não há necessidade de inscrições prévias.

Fonte: Agência Minas