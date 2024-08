EPAMIG comemora 50 anos

Evento na Sede da Empresa homenageou colaboradores e parceiros

Foto: EPAMIG

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) completou 50 anos na terça-feira, 6 de agosto. Para marcar a data, diversas comemorações vêm sendo realizadas. Na tarde desta quarta-feira, dia 7, na Sede da Empresa, em Belo Horizonte, uma solenidade homenageou pessoas e instituições que contribuíram para a trajetória da Empresa ao longo destas cinco décadas.

O evento contou com a presença do vice-governador de Minas Gerais, professor Mateus, dentre outros representantes dos poderes Executivo e Legislativo, de Universidades, cooperativas e instituições ligadas à pesquisa e ao agronegócio. Na oportunidade foram condecorados colaboradores, ex-colaboradores, aposentados e instituições parceiras.

“Eu tenho uma ligação muito forte com a EPAMIG. Tenho uma tia que é pesquisadora aqui e desde muito jovem pude acompanhar e aprender sobre a importância da pesquisa agropecuária e desta instituição. Soube das dificuldades e de todos os riscos que a Empresa teve que superar. Por isso, me emocionei hoje aqui. Precisamos comemorar os resultados já entregues aos produtores rurais do nosso Estado e nos empenhar para atender às novas demandas”, afirmou o vice-governador.

A solenidade também fez uma homenagem póstuma ao ex-ministro Alysson Paulinelli idealizador do Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais – PIPAEMG – primeira iniciativa de coordenação e integração das instituições de pesquisas agropecuárias no Estado, que deu origem à EPAMIG.

“O doutor Alysson sempre acreditou na ciência e na educação como dois pilares para o desenvolvimento do país. Ele possibilitou a expansão da agricultura tropical e ampliação da produção de alimentos no Brasil, e é uma referência para todos nós”, disse a diretora presidente da EPAMIG, Nilda Soares.

Nilda citou como as diferentes tecnologias geradas pela EPAMIG impactaram a agropecuária nestas cinco décadas. “É inegável a contribuição da EPAMIG para o desenvolvimento da cafeicultura mineira e para a consolidação do Estado como maior produtor de café no país. Temos também a bovinocultura, a banana no Norte de Minas, a produção de grãos, o resgate das hortaliças não-convencionais, a piscicultura. As novas tecnologias que geraram produtos premiados como azeites, vinhos, queijos e, mais uma vez, o café, dentre várias outras”.

A presidente destacou também a importância do momento de homenagens e congraçamento. “Agradeço a cada um dos colaboradores e ex-colaboradores desta casa, aqui representados pelos colegas homenageados. Agradeço aos meus colegas de diretoria, aos parceiros de todos as horas Seapa, Emater-MG, IMA, Fapemig, universidades. Há pouco mais de um mês conseguimos, com o apoio e o empenho da Assembleia Legislativa e do Governo de Minas, a garantia de recursos do orçamento estadual para as pesquisas da EPAMIG, o que representa uma mudança de patamar para nossa Empresa”.

A Lei 24.821/2024 sancionada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema no dia 14 de junho, assegura a destinação de 8% dos recursos previstos na Constituição Estadual para pesquisas via Fapemig, à pesquisa agropecuária. Em números atuais, a medida significa investimentos entre R$30 e R$ 40 milhões ao ano para que a EPAMIG aplique em projetos de pesquisa.

Na ocasião também foi lançada a edição especial do Informe Agropecuário, revista técnico-científica publicada e editorada pela EPAMIG desde 1975, em comemoração à data.

Comemorações

As festividades tiveram início na terça-feira, 6 de agosto, com a realização de uma bênção ecumênica que reuniu dirigentes e funcionários. “Hoje a palavra é gratidão a todos os colegas de cada unidade da EPAMIG, que ao longo dos anos contribuíram e contribuem para o crescimento da nossa Empresa”, afirmou o diretor de Operações Técnicas, Trazilbo de Paula. “A EPAMIG chega aos 50 anos como uma marca forte e respeitada, o que nos enche de orgulho e otimismo para os próximos anos”, completou o diretor de Administração e Finanças, Leonardo Kalil.

Na quinta-feira, 8 de agosto, às 19h, uma Reunião Especial alusiva aos 50 anos da EPAMIG será realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Outras homenagens e celebrações têm sido realizadas nos municípios onde há unidades e campos experimentais da EPAMIG.

Fonte: EPAMIG