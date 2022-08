Entidades recebem recursos de cervejarias artesanais

Valores foram obtidos com a venda de cerveja artesanal durante o Julho Fest 2022.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

Seis organizações da sociedade civil credenciadas para a exploração da Praça de Alimentação de eventos realizados no município no mês de julho receberam, na tarde desta segunda-feira (8), na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, um cheque simbólico com o valor do repasse dos recursos arrecadados pelas cervejarias artesanais durante as festas, totalizando mais de R$ 10 mil.

Participaram as cervejarias Gorilaz, Gonçalves, La Madre, Led, Virtus, Hill Beer, Passopreto, Border Brew, RR Serviços, Porcaria e Bones, que fizeram o repasse de 16% do total arrecadado – R$ 10.853,72 – para seis entidades: Instituto A, BMX, SOS, Lenços ao Vento, Capoeira e AMAS.

Os valores foram obtidos com a venda de cerveja artesanal durante o Julho Fest 2022, no Parque Municipal Antônio Molinari e no Parque Ecológico da Zona Sul, no Motor Fest, realizado no dia 22, e na apresentação da Esquadrilha da Fumaça, no dia 23/7.

A solenidade de entrega simbólica contou com a presença do vice-prefeito Júlio César de Freitas, vereadores, de secretários municipais e representantes das secretarias de Promoção Social, Cultura, Esportes e Lazer e Turismo.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas parabenizou a todos pela participação e pelo trabalho desenvolvido. “Muito orgulho desta iniciativa, que movimenta diversas cadeias produtivas num trabalho em rede”, ressalta o vice-prefeito Júlio César de Freitas.

“Esta é uma parceria que vem dando muito certo, com os eventos culturais, artísticos e esportivos gerando também recursos para as nossas entidades, que podem explorar a Praça de Alimentação e receber, ainda, o repasse como contrapartida pela participação das cervejarias artesanais”, destaca o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

O presidente da associação das cervejarias artesanais, Marcelo Gonçalves, ressalta que os vários eventos são muito positivos para a cidade, movimentam o turismo em diversas categorias, além dos recursos repassados para as entidades e em benefício da própria cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas