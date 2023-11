Entidades de extensão da UFLA promoveram Feira Científica no Curumim de Nepomuceno

Neste dia, a ciência e a comunidade dançaram juntas, harmonizando-se como estrelas em uma noite infinita.

Foto: UFLA

Há uma sinfonia cósmica ecoando no Núcleo Educacional Curumim de Nepomuceno, onde a busca pelo conhecimento floresceu em uma Feira de Ciências. Com o respaldo da Secretaria de Educação de Nepomuceno, no dia 18/11, às 7 horas da manhã, uma nave terrestre, em forma de ônibus, partiu com 32 estudantes da UFLA e dois guias do Departamento de Física, embarcando em uma jornada rumo ao desconhecido científico.

Na chegada da UFLA, a recepção foi uma dança cósmica, repleta de calor humano, não humano, e alegria. Rapidamente, os núcleos desdobraram suas descobertas, criando uma sinergia cósmica entre professores, estudantes do ensino fundamental de Nepomuceno e os exploradores acadêmicos. Ali, nasceu um diálogo sagrado sobre a ciência, a sociedade e o delicado equilíbrio do cosmos.

Cada momento foi um ponto de luz na galáxia do aprendizado, e as constelações fotográficas capturaram com maestria a magia desta divulgação científica para a comunidade estelar. O espetáculo culminou com uma festa gastronômica, um banquete na Escola Municipal “Antônia Garcia Villela”, onde sabores terrestres se mesclaram com o conhecimento celestial.

Neste dia, a ciência e a comunidade dançaram juntas, harmonizando-se como estrelas em uma noite infinita. A Feira de Ciências no Núcleo Educacional Curumim de Nepomuceno não foi apenas um evento; foi uma jornada cósmica em busca do entendimento e da conexão entre o microcosmo terrestre e o vasto universo do conhecimento.

Este épico de divulgação científica foi orquestrado pelos seguintes núcleos da Universidade Federal de Lavras: Núcleo de Estudos em Madeira (NEMAD), Núcleo de Estudos em Entomologia (NEENTO), Núcleo de Estudos em Nanotecnologia Florestal (NENF), Núcleo de Abelhas (NEBEE), Núcleo de Estudo em Microbiologia Veterinária (NEMIV), Núcleo de Estudo em Painéis de Madeira (NEPAM), Núcleo de Estudos em Soluções Ambientais (NESAMB), além do Enactus e do projeto de extensão Magia da Física e do Universo.

Fonte: UFLA