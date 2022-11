Enem 2022: estudantes devem ficar atentos e realizar um checklist para o primeiro dia da prova 

Exame começa neste domingo (13/11); candidatos devem acessar o Portal do Inep para saber o local da prova.

Foto: CSul.

Um estudante preparado faz um checklist antecipado e não deixa para a última hora para acessar as informações essenciais para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Detalhes como o local da prova, o horário, a documentação necessária, o que é permitido levar e o que é proibido são alguns detalhes que valem ser conferidos com antecedência para se programar com tranquilidade. O primeiro dia de aplicação da prova do Enem será neste próximo domingo (13/11), quando os candidatos inscritos realizarão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

O segundo dia de aplicação será na semana seguinte, no domingo (20/11), e as provas serão das áreas do conhecimento de Matemática e Ciências da Natureza.



O local da realização da prova é uma das principais informações que o estudante deve ficar atento. Esse detalhe consta no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante, no portal do Inep. A orientação dos organizadores é que o estudante calcule, antecipadamente, o tempo de deslocamento até o local para não se atrasar no dia do exame. Não é permitida a entrada de estudantes atrasados.

Para conferir o local da prova o estudante pode acessar este link. O candidato deverá inserir o número do CPF e a senha cadastrada no ato da inscrição.

Confira mais detalhes e faça seu checklist:

Data: 13/11 – 1º dia

Campo do conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação



Horários – de acordo com horário de Brasília

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Saída sem caderno de questões: 15h30

Saída com caderno de questões: 18h30

Término das provas 1º dia: 19h



Como saber o local da prova:

Acesse a Página do Participante no Portal do Inep: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/



O que pode levar no dia da prova:

– RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos); captura de tela não será aceita.

– álcool em gel;

– caneta esferográfica preta fabricada em material transparente;

– cartão de confirmação de inscrição;

– lanche;

– água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo)



O que não é permitido levar na prova:

– Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico (devem ser mantidos desligados e devidamente guardados no envelope porta-objetos. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado);

– Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

– Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

– Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas.

Sobre o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), é o principal mecanismo de acesso à educação superior no país. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A aplicação do Enem ocorre em dois dias e os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento, que ao todo somam 180 questões objetivas. Os candidatos também são avaliados por meio de uma redação, que exige o desenvolvimento de um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema.

Fonte: Agência Minas.