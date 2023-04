Poços de Caldas: Encontros com a Música anuncia temporada 2023

Evento promoverá concertos e recitais gratuitos nos meses de abril, maio, junho e julho.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

O “Encontros com a Música”, evento criado pela premiada compositora Maria Helena Rosas Fernandes, terá ao menos quatro concertos e recitais na temporada 2023, privilegiando mulheres musicistas e valorizando músicos locais. Os espetáculos abertos e gratuitos serão realizados nos meses de abril, maio, junho e julho, no Espaço Cultural da Urca e no Teatro do Palace Casino, em Poços de Caldas.

“Dando sequência ao trabalho iniciado em 2006 e recomeçado em 2021, o Encontros com a Música tem a alegria de anunciar novas apresentações com valiosos musicistas de Poços e São Paulo. Tudo isso, graças ao apoio do DME, da Prefeitura de Poços e do Governo de Minas, que incentivam atividades culturais no município”, comenta Maria Helena Rosas Fernandes, que fala ainda sobre a sua motivação em dar continuidade ao projeto. “O amor das pessoas pela arte sempre me impressionou e espero contar com um grande público para apreciar os belíssimos espetáculos que serão realizados.”

A série de apresentações será aberta no dia 15 de abril, às 20h, na Urca, com recital da pianista Sylvia Maltese, que se apresentará com obras de Alfredo D’Escragnolle Taunay, conhecido como Visconde de Taunay, renomado escritor e compositor brasileiro, que viveu entre 1843 e 1899. O espetáculo já foi apresentado no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro (RJ). Pianista, professora e pesquisadora, Sylvia foi premiada por duas vezes pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e já participou de diversos congressos e festivais no Brasil e na Itália.

Já no dia 13 de maio, às 20h, também na Urca, acontecerá o recital de Maria José Carrasqueira, reconhecida como uma das principais pianistas do Brasil e com sólida carreira como solista, recitalista, camerista, professora convidada e conferencista, com atividades no Brasil, Estados Unidos, Europa, Nova Zelândia e América Latina. Com seu repertório abrangente, transita do Barroco ao Contemporâneo, com ênfase na Música Brasileira.

Em junho, no dia 17, às 20h, no Palace Casino, o “Encontros com a Música” receberá o concerto do Trio Kaiser-Miller-Bock, com a execução de músicas de estilos diversos, com competência e sensibilidade, dos clássicos mais populares aos populares mais clássicos. O grupo é formado pelas brasileiras Andrea Kaiser (soprano) e Vana Bock (violoncelo) e pela norte-americana Gretchen Miller (violoncelo).

Encerrando os primeiros quatro espetáculos da temporada 2023, no dia 29 de julho, às 20h, no Palace Casino, será realizado um concerto especial da Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani de Poços de Caldas, sob a regência do maestro Leonardo Faria e direção do maestro Juliano Barreto.

Com patrocínio do DME, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e o apoio da Prefeitura de Poços de Caldas, o “Encontros com a Música” tem curadoria de Maria Helena Rosas Fernandes, direção de Siomara Bonafé e produção e gestão cultural de Juliano Silva, com realização de Prisma Eventos, Juliano Silva Comunicação & Eventos e Governo de Minas Gerais.