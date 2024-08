Encontro Nacional de Gestores de Ecossistemas de Inovação do Sebrae é realizado em Itajubá

Profissionais de cerca de 50 unidades de todo o país se reuniram para discutir estratégias e conhecer o ecossistema de inovação local

Foto: Agência Sebrae

Representantes de 55 unidades do Sebrae de todos os estados brasileiros participaram, na última semana, do Encontro Nacional de Gestores de Ecossistemas de Inovação, em Itajubá, no Sul do estado. O objetivo do evento foi promover conexão, engajamento, relacionamento e maior interação entre os territórios brasileiros.

A partir do modelo do ecossistema de Itajubá como case de sucesso, a iniciativa também promoveu o debate sobre a melhoria do ambiente de negócios inovadores, por meio da construção de parcerias com poder público, universidades, sociedade civil e empresas.

“Itajubá se consolidou como referência nacional no desenvolvimento de empresas de tecnologia e estímulo ao conhecimento, conexões e novos negócios. Sediar esse encontro nacional reforça nosso compromisso em fomentar o desenvolvimento regional, por meio da abertura de diversos mercados e estímulo às boas práticas inovadoras”, ressalta a analista do Sebrae Minas Andresa Paes.

Durante o encontro, o grupo também realizou visitas técnicas a instituições envolvidas nos projetos de inovação e tecnologia do município, que atuam em parceria com o Sebrae Minas no desenvolvimento do território. Para o líder do Ecossistema de Inovação do Amazonas, Denis Cruz, foi muito importante observar o que é desenvolvido em Itajubá no que se refere à maior integração dos atores. “A partir desse modelo existente, tentaremos, de alguma forma, amplificar as ações no ecossistema amazonense e, sobretudo, em relação às parcerias com outras regiões tão produtivas e promissoras como o Sul de Minas”, avalia.

Ecossistema de Itajubá

Itajubá conta com uma história marcada pela criatividade, empreendedorismo e inovação, sendo considerada um celeiro de ideias e projetos, devido à forte vocação na área de ciência e tecnologia. Prova disso é que o município recebeu, em 2023, o Prêmio Nacional de Inovação (PNI), na categoria Ecossistema de Inovação de médio porte.

Na cidade, o Sebrae Minas é um dos maiores apoiadores das ações de fomento ao empreendedorismo e inovação. Recentemente, a entidade, juntamente com a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (Inovai) e a prefeitura, promoveu o HardTech Innovation, maior evento de empreendedorismo, inovação e tecnologia da região.

Em um único espaço, o evento reuniu empresas, startups, universidades e centros de pesquisa, órgãos públicos, investidores, associações e entidades de apoio à inovação que representam os interesses do setor, de todo o Brasil. Nos quatro dias de programação, mais de dez mil pessoas passaram pelo local.

Dentro do HardTech Innovation, o Sebrae Minas promoveu algumas atividades. O Fator S Agita reuniu 62 alunos do Ensino Médio de quatro escolas públicas de Itajubá, proporcionando uma experiência empreendedora aos participantes. A 6ª Rodada de Negócios Itajubá HardTech gerou 500 encontros e uma expectativa de R$ 116 milhões em negócios.

Com o “Pitch Day”, 11 startups apresentaram seus projetos a investidores gerando negociações de cerca de R$1 milhão. O evento também recebeu a edição 2024 do ELI Summit Minas Gerais, com a participação de centenas de especialistas, representantes e atores dos 11 Ecossistemas de Inovação de Minas Gerais. Com o propósito de estimular a competitividade dos negócios e estimular conexões, a iniciativa contou com 80 startups, além de 40 expositores e palestrantes.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas