Encontro de veículos DKW ‘Blue Cloud’ começa hoje, em Poços de Caldas

Evento vai até domingo (27) no Parque José Affonso Junqueira

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A estrutura do 19º Blue Cloud – Encontro Internacional de Veículos DKW/Vemag já está pronta no Parque José Affonso Junqueira. De hoje até domingo (24 a 27) o público vai poder conferir mais de 150 veículos clássicos da extinta marca alemã.

Haverá também shows, mercado de pulgas, tendas de comida e bebida, entre outras atrações. A programação musical inclui um tributo ao grupo Demônios da Garoa (Veja programação abaixo). A praça de alimentação vai ter o bar do evento, operado pela Taberna Old Time, que servirá chope artesanal local, cervejas e refrescos. Na culinária, haverá “Virado à Paulista”, pastel de feira, massas, pizzas, sanduíches e sobremesa e uma banca de frutas exóticas do Mercadão paulista.

A edição deste ano faz homenagem ao estado de São Paulo e ao modelo DKW 1000 SP, lançado em 1958. São Paulo é o estado que mais participou das edições do Blue Cloud até hoje e com maior número de representantes dos veículos.

História

No Brasil, a DKW teve uma presença significativa na indústria automotiva. A marca chegou ao país em meados da década de 1950, quando a Vemag (Veículos e Máquinas Agrícolas S.A.) começou a produzir carros da DKW localmente. O modelo mais icônico produzido pela Vemag foi o DKW Vemaguet, uma perua compacta que se tornou bastante popular no mercado brasileiro.

Programação musical

Dia 24 – Quinta

17h – Nathália Diniz – duo

19h– Show Charangas Old Rock

Dia 25 – Sexta

15h- Show Casulo

18h – Show Crazed Country Rebels

20h- Show Banda After That

Dia 26 – Sábado

12h – Show – Tributo Demônios da Garoa – Nathália Diniz quarteto

15h – Show 4 Jones

15h30 – Roda de Conversa Bate Biela –

Tema: Paixão, dedicação e aprendizado nas corridas de automóveis dos anos 1960.

Com Miguel Crispim Ladeira e Jan Balder. Mediador: Bob Medeiros

17h- Diego Ávila e Fred Dolabella

19h – Show – Tributo Demônios da Garoa – Nathália Diniz quarteto

20h30 – Show Banda Soul Diva

Dia 27 – Domingo

10h – Show Marco Bombardeli

12:30h – Nathália Diniz e Alexandre Almeida tocam Rita Lee

14h- Show Charangas Old Rock

16h- Banda After That

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas