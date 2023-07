Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer tem passeio com bicicletas elétricas no sábado, em Poços de Caldas

Percurso será pela ciclovia; evento terá ainda exposições e outras atividades recreativas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No sábado (29) acontece o 1º Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer. O evento vai ser em frente a Estação Mogiana/Fepasa, a partir das 8h, e terá um passeio de bicicletas elétricas pela ciclovia da avenida João Pinheiro.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura por meio das secretarias de Turismo, Esporte e Meio Ambiente, com apoio do DME, PUC Minas e o IF Sul de Minas, e busca promover a troca de experiências e conhecimento, fomentando uma rede colaborativa que impulsione a mobilidade sustentável rumo a um futuro mais limpo e consciente.

O passeio é gratuito e aberto a qualquer pessoa que possua uma bicicleta elétrica. Não é preciso fazer inscrição prévia para participar. Na manhã desta quinta-feira (27), uma reunião da Secretaria de Turismo definiu os últimos detalhes do evento, com representantes das instituições envolvidas. “O percurso do passeio de bikes elétricas começa na Fepasa e vai até o Parque Municipal, indo e voltando pela ciclovia. Esperamos receber mais de 80 participantes com bicicletas elétricas para abrilhantar o evento e divulgar a importância da mobilidade sustentável”, informa o diretor de Turismo, Hugo Rego.

Além do passeio, haverá também atividades recreativas promovidas pela Unimed, uma exposição de bicicletas e de carros elétricos, como o Kwid – Renault, iCar e Tiggo 8, com o intuito de enfatizar a importância dos meios de transporte sustentáveis. Também estará exposta uma carruagem elétrica, protótipo criado no ano passado para levar turistas a pontos turísticos centrais.

O 1º Encontro de Mobilidade Sustentável e Lazer faz parte do projeto “Poços + Inteligente”, que tem foco na mobilidade elétrica. Recentemente, foi instalado um eletroposto na Fepasa como parte do projeto, que terá outras novidades, como a instalação bicicletários elétricos e pesquisas em sistemas de mobilidade menos poluentes. A iniciativa faz parte de uma seleção de 30 projetos de todo o país aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas