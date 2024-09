Encontro de atenção primária visa melhorar a assistência ao paciente do SUS em Passos

Coordenadores e referências técnicas de Atenção Primária à Saúde participaram da reunião técnica

Foto: ACS-SRS Passos

Com uma programação extensa, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos realizou, no dia 29/8, uma reunião técnica com coordenadores e referências técnicas municipais de Atenção Primária à Saúde (APS). O encontro teve o objetivo de atualizar os profissionais sobre a legislação e notas técnicas referentes ao setor e propor discussões sobre pontos de interesse da assistência aos usuários dos serviços.

A programação do encontro contou com a participação do médico Paulo Prado de Vasconcelos, responsável técnico pela Unidade de AVC (Acidente Vascular Cerebral) da Santa Casa de Misericórdia de Passos, que falou sobre a importância da identificação dos sinais pelos profissionais da APS.

“As reuniões regulares com as coordenações municipais de Atenção Primária à Saúde têm como objetivos principais a atualização sobre legislação e notas técnicas, além da discussão de pontos de interesse, como por exemplo, questões sobre o Acidente Vascular Cerebral e a amamentação materna, como foi dessa vez”, observou a referência técnica da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (Cras), Gilmar Antonio Batista Machado.

A campanha Agosto Dourado, mês de conscientização e esclarecimento a respeito da importância do aleitamento materno, também esteve na pauta do encontro, nos quesitos de promoção, proteção e apoio por parte das equipes municipais de APS, segundo Jaqueline Silva Santos, referência técnica da Cras. “Na reunião técnica com os coordenadores de APS, abordamos o tema ‘Proteção ao aleitamento materno’, buscando suscitar reflexões e compartilhamento de experiências sobre ações realizadas pelas equipes da APS para a proteção ao aleitamento materno”, disse.

Outros assuntos abordados no encontro foram: apresentação das atribuições dos membros da APS na SRS Passos; cofinanciamento estadual da APS; orientação sobre a Portaria nº 31/2024, do Ministério da Saúde (MS), referente ao Técnico em Agente Comunitário de Saúde; curso do Programa Miguilim: saúde ocular dos estudantes; monitoramento do 2º quadrimestre do cofinanciamento da Política Estadual de Promoção à Saúde do Estado de Minas Gerais (Poeps) e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics); vacinômetro e atualizações relacionadas à Vigilância em Saúde.

Segundo Gilmar Machado, a representação dos municípios na reunião foi importante no que diz respeito às discussões sobre os processos de trabalho da APS e às perspectivas de encontrar caminhos para uma adequada atenção à saúde da população. “Os passos na APS nem sempre conseguem trazer resultados rápidos, mas as reflexões e ações na caminhada são essenciais para se continuar em busca da melhoria da qualidade”, conclui Machado.

Fonte: SES-MG