Encontro de Arquitetos e Engenheiros: Novidades e Normas em Eloi Mendes!

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No último dia 28 de novembro, o auditório da ACIEM foi palco de um encontro enriquecedor para a comunidade de arquitetos e engenheiros de Elói Mendes. O evento, promovido pela Prefeitura de Elói Mendes, através da Secretaria de Finanças junto a Secretaria de Obras, trouxe informações cruciais sobre a fiscalização municipal e o novo procedimento para protocolos em formato digital, através da plataforma 1Doc.

A iniciativa visa simplificar e agilizar os processos, proporcionando maior eficiência na realização de protocolos, uma mudança significativa que certamente impactará positivamente o cotidiano dos profissionais envolvidos.

A gerente de fiscalização, Nadyne, junto ao Secretário de Finanças, José Guilherme, compartilharam valiosas orientações sobre as principais normas relacionadas às edificações na cidade. Essas normas, agora, serão objeto de cobrança por parte do setor de fiscalização municipal. Essa medida, além de garantir a segurança e o padrão estético da cidade, fortalece o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida de todos os cidadãos.

O Diretor de Obras Públicas, Gustavo, transmitiu informações essenciais e esclareceu as dúvidas dos participantes sobre a nova plataforma 1Doc. O diálogo aberto entre a administração municipal e os profissionais da área é fundamental para construir uma cidade mais moderna, segura e alinhada às necessidades de seus habitantes.

Agradecemos a todos que participaram desse momento importante para nossa comunidade. Juntos, arquitetos, engenheiros e poder público, construímos um futuro mais sólido e sustentável para Elói Mendes.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes