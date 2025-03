Encontro das Mulheres do Agro de Pedralva reúne 200 participantes

Com uma programação rica e inspiradora, evento trouxe palestras com temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres do agro.

Foto: Sistema Faemg Senar

Quase 200 mulheres estiveram reunidas no Encontro das Mulheres do Agro de Pedralva, realizado na última sexta-feira, 14 de março. O evento, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Pedralva em parceria com o Sistema Faemg Senar, reforçou a força e a representatividade feminina no agronegócio, consolidando-se como um marco para o fortalecimento e a valorização das mulheres do campo. O encontro contou com a colaboração de diversos parceiros e apoiadores, como Banco do Brasil, SPA Saúde, BioQualitá e Fazenda São Pedro, que reforçaram a importância de iniciativas voltadas ao fortalecimento feminino no campo.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Caio Oliveira, destaca a importância do evento para o fortalecimento da atuação feminina no agro. “O encontro reuniu um grande número de mulheres em um ambiente de diálogo e fortalecimento da representatividade feminina. A programação foi enriquecedora, trazendo conhecimento, informação e momentos especiais de conexão e interação entre as participantes. Além disso, o evento contou com o sorteio de brindes oferecidos por parceiros que apoiaram essa iniciativa. Mais uma vez, o Sindicato dos Produtores Rurais de Pedralva reafirma seu compromisso com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade rural, promovendo ações que fazem a diferença,” explicou.

Com uma programação rica e inspiradora, o evento trouxe palestras sobre temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres do agro. A gerente Agro Mulher, Jovem e Inovação do Sistema FAEMG, Silvana Novais, abriu a programação com a palestra “A importância da mulher no agro”, destacando o papel fundamental das produtoras e empreendedoras rurais no crescimento do setor.

Na sequência, a psicóloga, Deisiany de Cássia Braga, abordou um tema de extrema relevância: “Saúde mental: cuidando de quem cuida do campo”, reforçando a necessidade de atenção ao bem-estar emocional das mulheres que desempenham múltiplas funções dentro e fora da propriedade rural.

A programação seguiu com a palestra da enfermeira Rafaela Silva, da Secretaria de Saúde de Pedralva, que trouxe reflexões sobre “Saúde e bem-estar para a mulher do campo”, enfatizando cuidados essenciais para a qualidade de vida no meio rural.

Além das palestras, o evento contou com uma roda de conversa entre mulheres do agro, proporcionando um espaço de troca de experiências, desafios e inspirações.

Fonte: Sistema Faemg Senar