Encerramento da 7ª Mostra de Fama celebra a diversidade e homenageia grandes nomes

Programação intensa contou com 65 filmes, além de oficinas e debates sobre o cinema brasileiro

Foto: Igor Formiga

A 7ª Mostra de Cinema de Fama chegou ao fim em agosto, marcando mais um ano de sucesso e celebração do cinema brasileiro e internacional, na cidade de Fama, no Sul de Minas Gerais. Com uma programação intensa e diversificada, o evento proporcionou ao público mais de 50 horas de atividades culturais, incluindo a exibição de 65 filmes de várias partes do Brasil e do mundo. O evento contou com cerca de 600 participantes que se envolveram nas diversas atividades oferecidas ao longo dos quatro dias.

Além das exibições cinematográficas, a Mostra também se destacou pela oferta de 16 horas de oficinas, proporcionando aprendizado e trocas de experiências com profissionais renomados do audiovisual. O público teve a oportunidade de mergulhar em debates, rodas de conversa e atividades que reforçaram a importância da arte cinematográfica como instrumento de transformação social e cultural.

Em seu discurso na cerimônia de encerramento, a diretora do festival, Aryanne Ribeiro, ressaltou: “A Mostra Fama não é apenas um evento; é uma celebração da diversidade e um convite para mergulharmos nas histórias que moldam a nossa identidade como nação.” Essa visão se refletiu em cada aspecto da Mostra, desde as oficinas de Criação Audiovisual com o ator e diretor Anselmo Vasconcellos e de Poesia de Guardanapo com Lee Kauê, até a roda de conversa sobre “Cinemas Negros em Minas Gerais: herança ancestral e imaginação de futuro”, mediada pela presidenta da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), Tatiana Carvalho Costa.

A Mostra também contou com o apoio do Fórum dos Festivais, representado pela diretora Josiane Osório de Carvalho, reforçando a importância das políticas públicas para o audiovisual e o papel dos festivais na promoção do cinema independente. “A Mostra Fama é feita de encontros, trocas e de uma profunda conexão com as raízes e tradições que moldam quem somos”, destacou Aryanne Ribeiro.

Entre as atrações culturais, destacaram-se as apresentações artísticas, como a Tenda de Umbanda e Candomblé Maria Baiana de Aguiné, que realizou uma performance espiritual e cultural acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Varginha, e os shows de Soul de Casa e Valentina Mangiapelo, que encerraram as noites da Mostra com muita música e celebração.

O evento também foi marcado por homenagens a figuras notáveis do cinema e da cultura brasileira. Fabrício Boliveira, reconhecido por sua versatilidade em papéis que rompem estereótipos, foi um dos homenageados, juntamente com Mónica Trigo, presidente da FANTLATAM e da ABRAFAN, que desempenhou um papel crucial como consultora e jurada, e a socióloga Daniela Rosa, que além de apresentadora, enriqueceu as discussões sobre relações étnico-raciais.

As homenagens culminaram com a cerimônia da “Calçada da Fama” de Fama, onde Fabrício Boliveira, Mónica Trigo e Daniela Rosa deixaram suas marcas, eternizando suas contribuições à cultura e ao cinema. “Que estas marcas não sejam apenas lembranças, mas um símbolo vivo da força e do impacto que o cinema brasileiro pode ter nas nossas vidas,” ressaltou Aryanne Ribeiro.

“Que esta edição seja marcada por novas descobertas, emoções e, acima de tudo, pelo fortalecimento dos laços que nos unem como uma comunidade apaixonada por cinema e por cultura,” finalizou Aryanne Ribeiro, reforçando a importância do público e de todos os profissionais envolvidos na realização desta edição da Mostra de Cinema de Fama.

A 7ª Mostra de Cinema de Fama reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais de Minas Gerais, fortalecendo a importância do cinema como ferramenta de expressão, resistência e diversidade cultural. Com o apoio fundamental de parceiros e apoiadores, a Mostra se consolida a cada ano como um espaço de encontro, aprendizado e celebração da sétima arte.

Fonte: Mostra de Cinema de Fama