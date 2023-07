Empretec em Alfenas está com inscrições abertas

Capacitação do Sebrae Minas desenvolve e potencializa o comportamento empreendedor

Foto: CSul

Estão abertas as inscrições, em Alfenas, para nova turma do Empretec – seminário voltado para quem deseja iniciar um negócio, melhorar a gestão do empreendimento ou descobrir novas oportunidades de atuação no mercado. A capacitação promovida pelo Sebrae Minas será realizada entre os dias 7 e 12 de agosto. As inscrições podem ser feitas aqui.

Considerado um dos principais programas de formação de empreendedores do mundo, o Empretec tem duração de seis dias, com dedicação exclusiva, em um total de 60 horas de capacitação. O seminário tem metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) e, no Brasil, é ministrado exclusivamente pelo Sebrae.

A atividade tem o objetivo de estimular e potencializar os dez comportamentos empreendedores fundamentais para transformar os rumos do negócio, entre eles: a capacidade de identificar oportunidades; calcular riscos; buscar informações; estabelecer metas; planejar e monitorar sistematicamente; criar redes de contatos; ser persistente; ter independência e autoconfiança.

Resultados expressivos

Segundo dados do Sebrae, 67% dos empresários que participaram do Empretec aumentaram o faturamento de suas empresas, e 75% declararam ter obtido aumento da renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que passaram pelo treinamento é de apenas 7%, enquanto a média brasileira é de 46%.

Serviço

Data: 7 a 12 de agosto

Local: Agência Sebrae (Av. Governador Valadares, 340 – Centro)

Mais informações: (35) 3292-3696

Inscrições: https://empretecsebraeminas.com.br/curso/alfenas-2/

Fonte: Luciana Trindade