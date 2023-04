Empresas tricordianas, participem do mapeamento do Projeto Trilhas de Futuro!

O formulário solicita informações de demanda de ocupação, quantidade de vagas, formação técnica necessária, local da vaga e previsão de contratação.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Projeto Trilhas de Futuro, da Secretaria de Estado de Educação, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, solicita às empresas de Três Corações o auxílio no mapeamento das demandas de mão de obra e capacitação necessárias no município. O Projeto Trilhas de Futuro tem o objetivo de ofertar aos jovens cursos técnicos gratuitos, com perspectiva de empregabilidade, aproveitando-se da infraestrutura já existente e da expertise de instituições públicas e privadas.

Para participar, é preciso preencher um formulário, que tem como objetivo chamar empresas interessadas em contratar futuros profissionais para auxiliar no processo de definição de vagas de cursos profissionalizantes a serem oferecidas pelo programa, garantindo que estejam alinhadas com as novas demandas do mercado. O formulário solicita informações de demanda de ocupação, quantidade de vagas, formação técnica necessária, local da vaga e previsão de contratação.

O prazo para preenchimento foi estendido até dia 30/04 e as respostas coletadas serão incluídas nos cursos a serem ofertados em 2024. Acesse o link e participe da pesquisa: tinyurl.com/TrilhasdeFuturo

Fonte: Prefeitura de Três Corações