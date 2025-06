Empresário de sucesso, Rodrigo Reale visita sede da Zyone, em Piracicaba

Jovem empresário visita sede de uma das marcas de cosméticos, que mais vem crescendo no Brasil.

Foto: Divulgação

Diplomata Plus, Rodrigo Reale, jovem empresário de apenas 31 anos, que mora na cidade de Mauá, em São Paulo. Recentemente foi visitar a sede da Zyone Cosméticos, juntamente com sua mãe Ilma Nascimento, em Piracicaba – SP.

Zyone Cosméticos é uma marca que está ficando nacionalmente conhecida, pela qualidade dos seus produtos. Referência em perfumes e hidratantes corporais.

“Sou líder de expansão da Zyone cosméticos e empreendedor desde meus 11 anos. Atualmente tenho 31 anos e uma equipe de consumidores e revendedores espalhados pelo Brasil com 1700 pessoas. Hoje no time, com uma margem de vendas de mais de 6 milhões, consumo, revendendo e empreendendo, montando equipes com o modelo de marketing de rede, através da Zyone. Estou há 2 anos e 10 meses nessa empresa, que está localizada em Piracicaba, São Paulo”, disse Rodrigo Reale, diplomata plus.

O jovem empresário, se tornou referência nacional em vendas. Conseguiu mudar a vida de muitas pessoas, através do seu trabalho, esforço e dedicação. Rodrigo Reale, também é referência nacional em marketing, atendimentos e anúncios na internet. E está pensando em montar um curso, para ajudar outras pessoas que querem entrar para o ramo de vendas.

Acompanhe ele nas redes sociais: @reale_2023

Fonte: Paulo Reale