Empresa farmacêutica indiana revela planos para expandir operação em Pouso Alegre

A expectativa dos indianos é a de dobrar o número de colaboradores na planta, que já é referência internacional em soluções e serviços para a indústria farmacêutica.

A empresa indiana ACG pretende ampliar as operações na unidade de Pouso Alegre. A revelação foi feita por executivos da empresa à delegação do Governo de Minas que esteve em missão de atração de investimentos em Mumbai, na Índia, na última semana. A expectativa dos indianos é a de dobrar o número de colaboradores na planta, que já é referência internacional em soluções e serviços para a indústria farmacêutica.

A missão, composta pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, e pelo diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, além de técnicos dos dois órgãos, foi recebida pelo presidente do conselho de administração da ACG, Ajit Singh, e pelo CEO, Karan Singh, que avaliaram de forma bastante positiva o desempenho da unidade da empresa em Pouso Alegre e a parceria com os mineiros.

Empenho

“Eles se mostraram bastante satisfeitos com Minas, com a cidade de Pouso Alegre e os funcionários. O empenho de todos fez com que a planta da ACG se consolidasse como uma das maiores fábricas de cápsulas de medicamentos do mundo. De olho neste potencial, os executivos revelaram o interesse em ampliar a unidade nos próximos anos. Os detalhes e valores ainda estão sendo fechados, mas há todas as condições para conquistarmos para Minas mais esse aporte”, afirma João Paulo Braga.

Segundo Braga, a empresa se colocou à disposição para intermediar a atração de fornecedores da ACG para a região Sul de Minas e também fazer a interlocução junto a empresas indianas de outras áreas que queiram expandir seus negócios para a América do Sul para que escolham Minas como destino.

Liderança

A ACG é a única empresa de soluções integradas de fabricação farmacêutica do mundo. Ela produz cápsulas, filmes e folhas, além de soluções de engenharia, sistemas de inspeção e track and trace para o setor, o que faz com que ela atue em toda a cadeia farmacêutica, de ponta a ponta.

Os produtos e serviços da empresa estão presentes em mais de cem países, empregando 3,2 mil trabalhadores.

Inaugurada em março de 2019, a unidade de Pouso Alegre é uma das mais modernas do mundo em sua área de atuação e emprega, atualmente, cerca de 300 pessoas. A empresa já investiu cerca de R$ 200 milhões na planta.

Fonte: Agência Minas/Foto: Divulgação ACG