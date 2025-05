Empresa europeia demonstra interesse em cafés da Coopercam

Grupo conheceu de perto a estrutura da cooperativa e demonstrou grande admiração pela organização

Foto: Coopercam

No dia 7 de maio, a Coopercam recebeu a visita de representantes de uma empresa europeia, com sede na Bélgica, interessada em adquirir cafés produzidos por seus cooperados. Durante a visita, o grupo pôde conhecer de perto a estrutura da cooperativa e demonstrou grande admiração pela organização, profissionalismo e pela expressiva capacidade de estocagem dos armazéns.

Além da visita à sede da Coopercam, os representantes foram recebidos na Fazenda da Onça, propriedade da cooperada Valéria Miarelli. No local, acompanharam a colheita manual dos grãos, o manejo agrícola e o processo de beneficiamento, vivenciando de forma autêntica a cultura da colheita no Brasil e se encantando com o cuidado e a dedicação dos produtores locais.

A visita reforça o reconhecimento da qualidade dos cafés sul mineiros no mercado internacional e destaca o potencial da região para atender demandas de compradores exigentes ao redor do mundo. “Estamos prontos para atender o mercado internacional, sempre buscando novos clientes e parceiros que valorizem o trabalho dos nossos cooperados e a excelência dos nossos cafés”, afirma Márcio Rocha, responsável pelas exportações da cooperativa.

Com investimentos contínuos em estrutura, rastreabilidade e sustentabilidade, a Coopercam reafirma seu compromisso em levar o melhor do café brasileiro aos mais diversos mercados globais.

Fonte: Coopercam