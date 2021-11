Empresa de transporte coletivo anuncia nova tarifa em Poços de Caldas

Segundo a empresa, a partir desta quinta-feira (18), será cobrado o valor de R$4,75 em dinheiro e R$4,50 no cartão eletrônico.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas

A Auto Omnibus Circullare responsável pelo transporte coletivo em Poços de Caldas anunciou os novos valores da tarifa. Segundo a empresa, a partir desta quinta-feira (18), será cobrado o valor de R$4,75 em dinheiro e R$4,50 no cartão eletrônico. Os bilhetes em papel no valor de R$4,00 serão aceitos até o dia 1º de dezembro.

Os novos valores foram propostos em um novo contrato emergencial assinado com a Prefeitura que passa a valer nesta quinta-feira. O novo contrato durará por seis meses.

A Prefeitura

A Prefeitura de Poços de Caldas por sua vez ‘celebrou’ o novo Contrato Emergencial de 180 dias com Auto Omnibus Circullare Poços de Caldas Ltda a iniciar nessa quinta-feira (18). Ainda segundo a prefeitura, a tarifa atual de R$ 4,00 estava sendo praticada desde dezembro de 2018.

De acordo com a administração municipal, antes de ser celebrado o contrato, mais de 20 empresas do ramo no Brasil foram consultadas para a prestação do serviço no município em caráter emergencial, porém apenas a Auto Omnibus Circullare Poços de Caldas Ltda, se demonstrou interessada.

Os constantes aumentos nos custos dos insumos do transporte coletivo notadamente a alta de 65,3% nos valores do óleo diesel somente nesse ano de 2021, elevaram sobremaneira os custos do Sistema e foram decisivos para o valor da nova tarifa, porém, tanto a empresa quanto a prefeitura, chegaram a um consenso buscando minimizar ao máximo os valores da passagem para o usuário.

O reajuste ainda é inferior ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do período de dezembro de 2018 a outubro de 2021.

“O transporte coletivo é um serviço essencial para o cidadão e tanto a prefeitura quanto a empresa chegaram a um denominador comum, tentando reduzir ao máximo os impactos da tarifa no bolso do cidadão, buscando ainda o necessário equilíbrio econômico-financeiro do Sistema, já que reconhecemos o momento difícil que o país vem atravessando. Estamos vivendo um período de recuperação econômica pós pandemia, porém, embora os índices da Covid estejam caindo em nosso município, é necessário ainda mantermos a segurança e os cuidados necessários para que possamos reestabelecer a volta de 100% de todas as nossas atividades econômicas, que têm no transporte coletivo um pilar importantíssimo de sustentação”, afirmou o prefeito Sérgio Azevedo.

Foi acordado ainda que a Circullare irá recontratar mais 23 motoristas, processo já iniciado, além de mais 240 horários por dia em diversas linhas, inclusive sábados e domingos, resultando em um aumento de 41 mil quilômetros por mês, passando dos atuais 350 mil quilômetros para 391 mil quilômetros rodados por mês. Essas mudanças de horários/linhas serão gradativas e a empresa irá informando periodicamente à população.

*Com informações: Onda Poços e Prefeitura de Poços de Caldas