Empresa cafeeira investe R$ 138 milhões em unidade em Três Corações

Volcafe vai construir planta no Sul de Minas para armazenar e escoar produção com a previsão de gerar 180 empregos diretos

Foto: Volcafe / Divulgação

O Sul de Minas vai ganhar mais um empreendimento que ajudará na transformação da vida de moradores da região. Nessa quinta-feira (10/7), durante a abertura da Feira Agrotrês, em Três Corações, a Volcafe, empresa do Grupo ED&F Man, anunciou um investimento, inteiramente privado, de R$ 138 milhões na construção de uma nova unidade de armazenagem e escoamento da produção de café no município.

O projeto começou a se desenhar em outubro de 2023 com a aquisição do terreno de 120 mil m². A previsão é de que a operação seja iniciada em setembro de 2026 com a criação de 180 empregos diretos ao longo de todo o processo. A capacidade estática da planta será de 560 mil sacas, enquanto poderão ser processadas 600 sacas por hora.

Este empreendimento conta com o apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) e sua vinculada Invest Minas, além da Prefeitura Municipal de Três Corações.

No âmbito estadual, a Invest Minas deu suporte à iniciativa desde seus primeiros passos, com o apoio junto ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam) para outorga, com a Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram) para agilizar no licenciamento ambiental, deu orientação técnica sobre acesso a energia elétrica, além de ter feito a interlocução com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para acesso ao crédito.

“Minas Gerais é o maior produtor de café no mundo e o Sul do estado responde por grande parte do nosso setor. E o mais importante é que, além de ser tradicional na cafeicultura, a região tem conseguido modernizar sua produção, especialmente a partir de investimentos como esse. Nossa expectativa é atender a demanda de forma cada vez mais eficiente, garantindo assim mais oportunidades para os mineiros”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

“O trabalho da Invest Minas é este, facilitar a vida do empreendedor ao máximo para que ele propicie o desenvolvimento socioeconômico de nosso estado. E é com este viés pró-negócios que o Governo de Minas tem orgulho de estar lado a lado com a Volcafe neste empreendimento”, ressaltou o gerente de Cadeias de Agronegócio, Alimentos, Bebidas e Químicos da Invest Minas, Lucas Ferreira.

A escolha

Minas Gerais é um dos grandes produtores de café no país e Três Corações está localizada numa região amplamente favorável a este cultivo, além de ser num local logisticamente eficiente para exportações. A nova unidade da Volcafe será moderna e com capacidade para receber altos volumes e com capacidade de embarque e processamento mais rápido, algo essencial para capturar margens durantes safras maiores, reduzindo riscos operacionais e custos.

A nova estrutura será energeticamente limpa (hidrelétrica e solar) e eficiente, livre de desmatamento e com redução drástica na emissão de carbono, ponto relevante para o Governo de Minas.

O grupo

A ED&F Man Volcafe Brasil possui operações de armazenamento e processamento de café em todas as principais regiões produtoras. A empresa compra, processa, exporta e vende café Arábica e Robusta. Também fornece assistência técnica aos produtores de café, opera um laboratório de qualidade e gerencia a logística de transporte. A localização estratégica das operações também permite acesso a 97% e 75%, respectivamente, de toda a produção de Arábica e Conilon no Brasil.

