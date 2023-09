Emprego e Renda: empresa assina Termo de Concessão para implantação de nova unidade em Três Corações

A unidade deve iniciar as atividades nos próximos meses e vai trabalhar na fabricação de produtos de panificação industrial.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A empresa Congefoods assinou nesta semana o Termo de Concessão para implantação de uma unidade do ramo alimentício gerando mais empregos em nossa cidade.

O espaço concedido para instalação da empresa está no localizado no Jardim Paraíso, na antiga Cobal. A unidade deve iniciar as atividades nos próximos meses e vai trabalhar na fabricação de produtos de panificação industrial.

A reunião para assinatura do termo foi realizada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico com a presença do Diretor Geral da empresa, Paulo Guilherme Borges Campos e da funcionária Elisângela Aparecida Rezende Ribeiro, do secretário municipal Marco Aurélio Chauke Piovezam, da secretária adjunta da pasta, Daniela Ricardino da Silveira, e do engenheiro da SEDEC, Alexandre de Rezende Alves.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza a empresa por buscar em nossa cidade novas oportunidades de expansão para os negócios contribuindo com o desenvolvimento do município e gerando emprego e renda para nossa população!

Fonte: Prefeitura de Três Corações