Emprega Pouso Alegre: mais de 600 pessoas participam no período da manhã

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Nesta segunda-feira (26), a 2ª Edição do Emprega P.A está sendo realizada na Câmara Municipal. O evento se encerra às 17h e oferece mais de 900 vagas de mais 10 empresas e em diversos setores e escolaridades, promovendo processos seletivos para toda a população interessada.

Somente no período da manhã, o evento contou com mais de 600 pessoas em busca do primeiro emprego ou reinserção no mercado de trabalho, tendo o evento como uma esperança para alcançar a vaga almejada.

O Prefeito Cel Dimas ressalta que “Hoje estamos aqui na Câmara Municipal realizando a 2ª versão do Emprega P.A. O Presidente da Câmara, Elizelto Guido, cedeu esse espaço para nós e são mais de 900 vagas disponíveis e até agora mais de 600 pessoas passaram por aqui. Esse é um evento que veio para ficar!”

Lançado em outubro de 2023 pela Secretaria de Comunicação Social, Lazer e Turismo, em colaboração com a Secretaria de Políticas Sociais por meio do Acessuas Trabalho, o notável projeto Emprega P.A comemorou o aniversário da cidade ao visar oferecer oportunidades de emprego local, melhorando a qualidade de vida da população e de suas famílias, promovendo dignidade para todos os cidadãos do município.

Além disso, proporciona às empresas a chance de contratar mão de obra qualificada, impulsionando o crescimento de seus negócios, promovendo o desenvolvimento econômico e gerando mais empregos.

“Eu vim aproveitar esse evento, é uma ótima oportunidade para quem busca reinserção no mercado de trabalho pela facilidade de acesso a diversas vagas e empresas disponíveis, desde vagas operacionais até vagas estratégicas. Minha pretensão é uma vaga na área de recursos humanos, com treinamento, mas a gente aproveita nossas habilidades para nos adaptar ao mercado de trabalho”, ressalta um dos candidatos, Patrick Aparecido Rosa.

Durante o evento, profissionais estão disponíveis para auxiliar com os currículos e esclarecer quaisquer dúvidas da comunidade, orientando cada indivíduo para que seu processo seletivo seja bem-sucedido e aumente suas chances de garantir a vaga desejada. Além disso, o Centro de Apoio ao Cidadão (CAC) também está presente para oferecer suporte.

“Sou da empresa Midea, estamos participando hoje aqui fazendo recrutamento de mais de 300 candidatos. Estaremos até às 17h realizando entrevistas tanto para vagas operacionais, técnicas e especialistas. É importante ressaltar que nas vagas operacionais não é necessário ter ensino médio completo. Então, venham participar do evento porque sua chance está aqui”, salienta a Analista de RH, Thaiane Dias Assis.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre