Empreendedorismo feminino no agronegócio é tema de palestra gratuita em Pouso Alegre

Iniciativa do Sebrae Minas tem o objetivo de impulsionar o empreendedorismo entre mulheres que atuam no setor

Foto: Sebrae Minas

Estão abertas as inscrições para a palestra gratuita “Mulheres que transformam o Agro”, que será realizada amanhã, em Pouso Alegre. A iniciativa do Sebrae Minas faz parte da programação do 1º Encontro Mulheres do Agro, promovido pelo Sindicato Rural de Pouso Alegre, com foco em empreendedoras que atuam no agronegócio. As inscrições são limitadas e podem ser feitas aqui, ou pelo telefone (35) 3690-5120.

Além de apoiar as mulheres em sua jornada empreendedora, o evento tem como objetivos fortalecer o relacionamento e a troca de experiências, e também promover negócios entre elas. Para isso, a programação conta com bate-papos e apresentação de cases de sucesso de mulheres que se tornaram referência à frente de seus empreendimentos, além de uma feira para exposição e venda dos produtos comercializados pelas participantes.

A analista do Sebrae Minas Pâmela Carvalho Dias, que conduzirá a palestra, destaca que o público poderá conhecer as possibilidades para empreender no agronegócio, com acesso às soluções e alternativas para as produtoras rurais. “Esta é uma oportunidade para as mulheres aumentarem suas redes de contato, se inspirarem nas histórias apresentadas e trocarem experiências práticas sobre as vivências e rotinas das trabalhadoras do campo”, ressalta.

Programação completa

18h30 – Credenciamento

18h50 – Abertura

19h – Palestra “A importância da mulher no agro”, com a gestora da gerência da mulher, do jovem e da inovação do Sistema Faemg Senar, Silvana Maria Novais Ferreira Ribeiro

19h30 – Palestra “Mulheres que transformam o agro”, com a analista do Sebrae Minas Pâmela Dias

20h30 – Roda de conversa: Apresentação de casos de sucesso

Rosi Barbosa – Proprietária da doces ROCCA, de Pouso Alegre

Juciane de Fátima Lopes Ribeiro – Produtora rural e Agente de Desenvolvimento Rural, de Cachoeira de Minas

Fernanda Cruz da Silva – Treinadora de cavalos e proprietária do Rancho FCRV, de Pouso Alegre

21h – Café com network

Fonte: Sebrae Minas