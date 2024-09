Embrapa e UFLA promovem 6ª Edição do Avança Café

Todo ano a parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil premia as três melhores propostas com valor que alcança R$ 39.480,00.

Foto: Divulgação

Está começando a sexta edição do Projeto Avança Café, promovido pela Embrapa Café e executado pelas universidades federais de Lavras (UFLA) e de Viçosa (UFV). Até agora já foram pré-aceleradas 65 startups, capacitados 221 empreendedores em 679 horas de treinamento pelos técnicos do Avança Café, professores e mentores. No total, até agora 12.498 pessoas foram impactadas pelo Projeto.

Os trabalhos de formação deste ano, que conta com 12 startups inscritas, iniciam nas próximas semanas e com este projeto estamos formando jovens empresas para empreender na cadeia produtiva do Café. Todo ano a parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) premia as três melhores propostas com valor que alcança R$ 39.480,00.

Startups inscritas estão propondo diferentes soluções para a cafeicultura, com destaque para o uso de inteligência artificial e criação de plataformas. A BlimpCafé (Rio de Janeiro) Propõe utilizar pequenos dirigíveis autônomos para a cafeicultura, especialmente em regiões montanhosas e de difícil acesso. A Café do Programador (Minas Gerais) é uma plataforma que reúne e comercializa microlotes de cafés especiais, valorizando a mão de obra dos pequenos produtores, priorizando produções sustentáveis.

A proposta da Café SI (São Paulo) é de montar uma plataforma online que reinventa o ato de apreciar café, aliando a praticidade das cápsulas e embalagens retornáveis à sustentabilidade e à tecnologia. A ideia da CoffeeTech Solutions (Minas Gerais) visa desenvolver pacotes tecnológicos personalizados com o objetivo de atender as necessidades de cada cliente através da cartela de serviços. A COFFREE (Minas Gerais) pretende desenvolver uma tecnologia para controlar o processo de fermentação e secagem do café. A proposta da Connect Coffee-BR (Minas Gerais) é também de uma plataforma para comercializar os cafés especiais premiados provenientes da agricultura familiar das Matas de Minas e da Região do Caparaó.

A startup Defense Fertilizer (São Paulo) busca o controle sustentável de doenças de plantas e aumento da performance produtiva das culturas, por meio do desenvolvimento de um produto para controle da ferrugem no cafeeiro, sem deixar resíduos tóxicos, voltado ao mercado de cafés certificados, carente de produtos sustentáveis. A Green Growth AI (Minas Gerais) combina machine learning avançado, redes neurais e processamento de imagens de drones para não apenas identificar pragas e doenças com grande precisão, mas também para otimizar o uso de recursos e maximizar a eficiência no campo.

A proposta da KANE FARM (São Paulo) é de oferecer soluções para melhorar a produtividade e a resiliência das culturas por meio da integração de nanotecnologia e compostos bioativos. Outra que aposta em plataforma de automatização é a VETECH (Minas Gerais) para facilitar consultas agrícolas, convertendo áudios em planilhas e prontuários organizados. A proposta da Z coffee connection (Minas Gerais) consiste em criar uma plataforma para auxiliar o gerenciamento de propriedades produtoras de café que passam por um momento de sucessão familiar, ou, que precisam de um suporte para tomada de decisões informadas.

O Avança Café, em sua 6ª edição, inicia formalmente suas atividades na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, com a abertura oficial das atividades deste ano. As 11 startups serão capacitadas em 12 semanas, culminando com a apresentação do Demoday no dia 16 de dezembro.

Fonte: Embrapa