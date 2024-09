Emater lança cartilha sobre a cratília, planta multifuncional que pode transformar propriedades rurais

Leguminosa apresenta grande resistência à seca e é de fácil manejo

Foto: Walter Mantagrolo

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) lançou uma cartilha sobre a cratília. Apesar de ser pouco conhecida dos produtores, ela oferece diversos benefícios para a propriedade rural: pode ser usada para adubação verde, recuperação de áreas degradadas, como cercas-vivas e até na alimentação animal.

A cratília é uma leguminosa arbustiva de porte médio, originária da América do Sul e altamente resistente à seca. O material sobre o cultivo da planta está disponível para consulta gratuita na Livraria Virtual do site da Emater-MG ou clicando diretamente neste link.

Segundo o autor da cartilha, Leonardo Campos Teatini Climaco, engenheiro agrônomo e mestre em Zootecnia da Emater-MG, a cratília se desenvolve melhor em solos profundos e bem drenados. O plantio pode ser feito por sementes, diretamente no campo, ou por mudas. Apesar de sua resistência à seca, o cultivo durante a estação chuvosa favorece o desenvolvimento.

Após o plantio, é importante realizar alguns cuidados para garantir o bom desenvolvimento da cratília. O produtor deve ficar atento ao controle de formigas cortadeiras e realizar podas regulares. A planta é perene e atinge a maturidade aos dois anos de idade. A partir dessa fase, tolera até quatro podas anuais.

Utilização

A cartilha da Emater-MG destaca a versatilidade da cratília, apresentando diversas aplicações. Uma delas é a adubação verde. Segundo Leonardo Climaco, a biomassa da cratília, podada antes do plantio das outras culturas, pode ser incorporada ao solo, servindo como adubo verde e garantindo o fornecimento de nitrogênio.

Além da adubação verde, a cratília oferece outros benefícios para a propriedade rural. Quando cultivada em faixas intercaladas com outras culturas, a planta contribui para a ciclagem de nutrientes e serve como abrigo para inimigos naturais de pragas. Sua densa folhagem também a torna ideal para a formação de cercas-vivas e quebra-ventos

Alimentação animal

Outra grande vantagem para o produtor que cultiva a cratília é a possibilidade de utilizar a planta como alimento para o rebanho, já que ela mantém a folhagem mesmo durante os períodos de estiagem. Tanto as folhas quanto os ramos verdes da leguminosa são ricos em nutrientes, sendo uma boa opção de forrageira. Uma das maneiras mais simples de alimentar o gado é com o pastoreio direto. A cratília possui elevado valor nutritivo, com teores de proteína que podem chegar a 25%.

Além do pastoreio direto, a cratília também pode ser conservada para uso posterior. As partes comestíveis da planta podem ser transformadas em feno, garantindo um suprimento de alimento para os animais durante os períodos de escassez de pastagem. Já durante a florada, a cratília fornece grande quantidade de pólen e néctar e, por isso, atrai abelhas e outros insetos polinizadores, contribuindo para o controle biológico de pragas.

Fonte: Agência Minas