Emater é parceira em iniciativa de combate à desnutrição infantil em Tiradentes

Empresa orienta famílias no cultivo de hortas para consumo próprio e alimentação saudável

Foto: Emater-MG

Famílias de Tiradentes, vêm sendo beneficiadas por uma iniciativa de combate à desnutrição infantil que tem como objetivo proteger as crianças na primeira infância.

A partir do projeto Casa Nutri de Recuperação e Educação Nutricional, que conta com a participação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), foram implantadas hortas nas propriedades das famílias. A ação estimula uma alimentação mais saudável, contribuindo para que as crianças desenvolvam o seu potencial.

A parceria com a Emater-MG é fundamental, já que a empresa desempenha papel estratégico de assistência às famílias inseridas no projeto. Elas foram orientadas sobre a implantação das hortas e a importância de se consumir alimentos mais nutritivos.

O técnico da Emater-MG Carlos Alberto da Trindade realiza visitas frequentes às propriedades para garantir que estão sendo seguidos os procedimentos corretos de manutenção das hortas. Os alimentos cultivados são exclusivamente para o consumo próprio das famílias.

Além das hortas, as famílias também recebem doações de ovos caipiras e medicamentos. No futuro, elas também receberão mudas de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs) por meio de parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

Ao todo, 12 famílias são beneficiadas com o projeto e já realizaram a colheita dos alimentos. Viviane Trindade, casada e mãe de duas filhas, ressaltou o impacto positivo da iniciativa.

“É muito prazeroso acompanhar o crescimento das verduras. O projeto me ajudou muito no desenvolvimento da Sophia, minha filha. Ela ama ver o crescimento de cada uma das hortaliças. Para ela são momentos mágicos. Hoje ela se alimenta bem melhor”, comenta.

O Casa Nutri de Recuperação e Educação Nutricional é uma iniciativa do Instituto Tragaluz, que não tem fins lucrativos. O instituto possui uma rede multidisciplinar de profissionais e acadêmicos. Por meio do projeto, é feito o acompanhamento do desenvolvimento de crianças com desnutrição.

Carlos da Trindade afirma que a intenção é que o projeto, que conta com a administração municipal, possa se expandir para os demais municípios da região.

Fonte: Agência Minas