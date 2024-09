Em reunião com vice-governador, reitor da UFLA propõe a criação de Centro de Inteligência Artificial

Além da criação de novas tecnologias, o objetivo será o fomento ao empreendedorismo, através de bolsas de inovação e apoio a startups.

Foto: UFLA

Na quarta-feira (11/9), o reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), professor José Roberto Scolforo, participou de reunião na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para tratar de projetos estratégicos para a Universidade e a possibilidade de investimentos para a criação de um Centro de Inteligência Artificial. O encontro, que teve como pauta principal o apoio para projetos de inovação tecnológica nos câmpus de Lavras e São Sebastião do Paraíso, contou com a presença do vice-governador Mateus Simões; do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig), Carlos Alberto Arruda de Oliveira; do presidente do Investe Minas, João Paulo Braga, e do deputado estadual Antônio Carlos Arantes.

O reitor destacou que a criação de um Centro de Inteligência Artificial será um marco para a Instituição. A ideia é abrigar laboratórios focados em robótica, modelagem climática e biotecnologia, com papel fundamental na pesquisa e desenvolvimento, conectando todas as áreas da UFLA sob a tríade da inovação. Ao apresentar o projeto executivo, Scolforo enfatizou que, além da criação de novas tecnologias, o objetivo será o fomento ao empreendedorismo, através de bolsas de inovação e apoio a startups.

A proposta é que a estrutura do Centro seja aportada no Parque Tecnológico da UFLA, contribuindo para a atração de empresas âncoras e startups, gerando emprego e oportunidades para estudantes e egressos. “Este é apenas o começo de uma jornada que transformará a UFLA em um centro de excelência em inteligência artificial e inovação tecnológica”, afirmou.

Os participantes da reunião manifestaram o apoio à iniciativa, destacando a importância do projeto para o desenvolvimento regional. Destacaram ainda o papel estratégico da UFLA no cenário educacional e tecnológico de Minas Gerais, promovendo avanços que impactarão diretamente a economia e a qualidade de vida da população.

Além de Lavras, o Câmpus Paraíso, que teve recente reconhecimento como Parque Tecnológico e a denominação IpêTech, também deverá ser beneficiado com investimentos. Foram discutidas as necessidades de cursos noturnos de graduação alinhados às demandas locais e o fortalecimento das estruturas de pesquisa. Hoje o Câmpus Paraíso conta com três cursos de graduação: Engenharia Elétrica, Engenharia de Software e Engenharia de Produção, além do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (BICT), curso de primeiro ciclo, com uma formação que ocorre em três anos.

Outras reuniões serão realizadas para o detalhamento da proposta. Além das instituições presentes nesta primeira apresentação, outros apoiadores serão buscados para a viabilidade do projeto.

Fonte: UFLA