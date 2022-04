Em Pouso Alegre, Romeu Zema participa de evento sobre Perspectivas da Indústria para 2022 e atração de investimentos para o Sul de Minas

Desde de 2019, são R$ 211 bilhões em investimentos atraídos para o estado, sendo R$ 6 bilhões, somente no Sul de Minas.

O governador Romeu Zema participou, nesta terça-feira (12), do evento “Perspectivas da Indústria para 2022 e Atrações de Investimentos para os municípios do Sul de Minas”, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), na cidade de Pouso Alegre. O encontro contou com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e discutiu ações e oportunidades do desenvolvimento econômico da região.

Além de representantes do Governo de Minas e da Invest Minas, agência de promoção de investimentos e comércio exterior do estado, participaram também prefeitos, secretários municipais de Desenvolvimento Econômico e empresários da região.

O governador apresentou dados que mostram o crescimento e desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Desde de 2019, são R$ 211 bilhões em investimentos atraídos para o estado, sendo R$ 6 bilhões, somente no Sul de Minas, gerando cerca de 19 mil empregos diretos, em 93 projetos executados em 15 municípios.

“O que estamos fazendo aqui é o que faz Minas dar certo. É o Estado trabalhando junto com o setor produtivo, que investe e gera empregos, e ao lado dos prefeitos, que atuam onde a vida acontece, sempre mais próximos do cidadão. Uma de nossas prioridades é desburocratizar, tornar o Estado amigo de quem investe e emprega, e fazer a economia girar”, ressaltou.

Fonte: Agência Minas/Foto: Dirceu Aurélio/Imprensa-MG