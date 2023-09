Em Itajubá, CEO do Grupo Mahle visita Unifei e unidade local da empresa

Arnd Franz foi recebido pelo Prefeito Christian, pelo Reitor e Vice-Reitor da Unifei, e demais autoridades

Foto: Prefeitura de Itajubá

O Prefeito Christian Gonçalves, o Reitor da Universidade Federal de Itajubá, Dr. Edson Bortoni, e o Vice-Reitor, Dr. Antonio Ancelotti, receberam nesta terça-feira, 29 de agosto, na Unifei, o CEO e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Mahle, Arnd Franz, que esteve na cidade para visitar a unidade local da empresa e conhecer os projetos da Universidade. Franz ocupa a posição mais alta do Grupo.

Também participaram da receptiva o Diretor de inovação da Inovai, Carlos Conti; o Gerente da INCIT, Maurício de Pinho Bitencourt; o Secretário Municipal de Ciências, Tecnologia, Indústria e Comércio, Fernando Bissacot; os professores da Unifei, José Arnaldo Barra Montevechi e Luiz Augusto Horta Nogueira; além de representantes do Grupo Mahle: João Vitor Zanesco, Éverton Lopes da Silva, Sérgio de Sá e Alexandre Carmanhani.

Na sala de reuniões do CONSUNI, Arnd Franz assistiu a apresentações sobre a Universidade e a cidade de Itajubá e conheceu projetos importantes como o ecossistema de empreendedorismo, o sistema de incubação de empresas, o Centro de Hidrogênio Verde (CH2V) e o Centro Tecnológico do Pré-sal Brasileiro (CTPB).

O CEO fez uma palestra onde apresentou um resumo do seu histórico pessoal e carreira no Grupo Mahle. Também destacou a estratégia da empresa para alcançar a eficiência em mobilidade e o foco na elaboração e manutenção de motores elétricos.

Fonte: Prefeitura de Itajubá Com informações da Unifei