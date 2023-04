Em cerimônia de homenagens, SELTC relembra inauguração da Casa Pelé

Dr Fausto Ximenes se emocionou com a cerimônia e relembrou como foi a iniciativa de tirar do papel a ideia de construção da Casa Pelé.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A réplica da casa onde nasceu Edson Arantes do Nascimento foi reconstruída e reconstituída baseada nas memórias de Dona Celeste, mãe de Pelé, e da família. Inaugurado em 2012, com a presença ilustre do próprio tricordiano Pelé, o espaço é um convite para que os visitantes conheçam um pouco da história da família e os primeiros anos de vida do Rei.

Como forma de reconhecimento a um dos tricordianos que se empenharam em concretizar a proposta de construção da Casa Pelé, a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura realizou nesta quinta-feira, 27/04, na Casa da Cultura Godofredo Rangel, uma homenagem ao ex-prefeito, Dr. Fausto Mesquita Ximenes. A cerimônia contou com a presença do prefeito José Roberto de Paiva Gomes, secretários municipais, vereadores, autoridades, além da família e amigos do homenageado e de parte da equipe que também contribuiu à época com o projeto.

O secretário municipal de Lazer, Turismo e Cultura Paulo Duarte deu as boas-vindas aos convidados e enalteceu a importância da Casa Pelé para o turismo em nossa cidade. Na sequência, o prefeito José Roberto de Paiva Gomes reforçou os agradecimentos pelo empenho e dedicação do ex-prefeito Fausto Ximenes na execução desta que é uma das maiores homenagens que Pelé recebeu em vida em nossa cidade. O diretor de Turismo, Fernando Ortiz, que realizou à época um primoroso trabalho junto à Dona Celeste e à família para redesenhar e reconstituir a casa original, que não possui registro fotográfico, também reconheceu o empenho do ex-prefeito. Dr Fausto Ximenes se emocionou com a cerimônia e relembrou como foi a iniciativa de tirar do papel a ideia de construção da Casa Pelé.

A casa tem uma imensa importância para a história e memória da família do tricordiano que se tornou o maior atleta de todos os tempos e um imensurável valor para a cultura e o turismo de Três Corações.

A Prefeitura de Três Corações estende o agradecimento a toda equipe de profissionais que contribuíram para que este sonho se tornasse realidade!