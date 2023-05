EM Capitão Morbello Vendramini recebe ação da campanha Maio Amarelo, em Três Corações

O mês de maio tornou-se referência para intensificação de ações que busquem a conscientização da sociedade, na redução de acidentes de trânsito.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Como parte das ações referentes ao Maio Amarelo, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana – SEMOB, através do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, iniciou um ciclo de palestras e ações educativas nas escolas do município.

Nesta segunda-feira, 08/05, os agentes de trânsito estiveram na EM Capitão Morbello Vendramini e conversaram com os alunos sobre hábitos importantes para um trânsito seguro como ficar atento ao atravessar a rua, usar sempre a faixa de pedestres e afivelar o cinto de segurança quando estiver no veículo.

Durante todo o mês, as equipes das secretarias municipais de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e de Saúde, através da Vigilância em Saúde, realizam ações educativas e orientações como forma de conscientizar motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres e todo o ecossistema de mobilidade.

▪A gentileza ao volante, a prudência e a atenção no trânsito fazem toda a diferença para segurança de todos.

No trânsito, escolha a vida!

Fonte: Prefeitura de Três Corações