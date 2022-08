Em apenas cinco meses de obra, Creche do Olaria já está 70% concluída, em Arcos

Creche do Olaria vai atender crianças do bairro e região, capacidade é para cerca de 120 estudantes.

A Creche do Olaria comemorou o seu mesversário na última terça-feira (2). A obra foi iniciada há exatos 5 meses e impressiona com a celeridade em que vem sendo concluída e a excelência do trabalho feito. A Prefeitura de Arcos, gestão 2021-2024, prioriza esta construção porque entende a importância dela para a comunidade.

A estimativa era de que o término ocorresse em até um ano e meio. Mas em cinco meses, a obra já está 70% concluída. “Nós estamos trabalhando com muita seriedade para terminar a creche ainda este ano. Com uma boa Administração e várias frentes de trabalho, temos conseguido avançar muito rápido. E toda população é convidada a vir aqui ver como a obra está sendo muito bem-feita”, observa o pedreiro Paulo Roberto, um dos responsáveis pela construção.

O prédio já teve a laje batida e foi coberto com telhas. A estrutura metálica do pátio também está instalada e todo trabalho já caminha para a fase de acabamento.

A Creche do Olaria vai atender crianças do bairro e região. A capacidade é para cerca de 120 estudantes.

São 1155,12 m² de área, e 607,54 m² de área construída. A estrutura conta com sala de secretaria, sala de direção, sala dos professores, sala de supervisão, berçário, fraldário, berçário intermediário, sala para Maternal I, sala para atendimento especializado, sala para Maternal II A, sala para Maternal 2 B, sala para Maternal 3 A, sala para Maternal 3B, sala multiuso, brinquedoteca/leitura/vídeo, pátio coberto, cozinha, lavanderia, além dos banheiros para adultos, crianças e pessoas com deficiência.

