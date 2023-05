Em abril valor da cesta básica volta a subir em Três Pontas

No período de 12 meses, entre abril de 2022 e de 2023, a cesta básica na cidade variou -0,59%.

Foto: Grupo Educacional Unis

Após dois meses de queda, o Índice da Cesta Básica de Três Pontas (ICB – FATEPS/UNIS) apresentou alta de 1,09% em abril comparado com março. As altas ocorridas nos preços dos produtos hortifrutigranjeiros foram fundamentais para essa elevação no índice.

No período de 12 meses, entre abril de 2022 e de 2023, a cesta básica na cidade variou -0,59%. A pesquisa em Três Pontas é feita na última semana do mês através da coleta dos preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, utilizando uma metodologia adaptada do DIEESE.

Na última semana de abril, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Três Pontas era de R$630,14. Este valor representa 52,32% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). Sendo assim, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisava dedicar 106 horas e 29 minutos por mês para adquirir essa cesta em Três Pontas.

Entre março e abril, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Três Pontas, sete tiveram alta dos preços médios: Tomate (25,21%), Banana (14,83%), Batata (8,95%), Leite integral (5,77%), Arroz (2,47%), Açúcar refinado (1,99%) e Manteiga (0,44%). Seis produtos tiveram queda em seus valores: Óleo de soja (-11,53%), Feijão carioquinha (-9,92%), Carne bovina (-5,69%), Farinha de trigo (-1,44%), Pão francês (-0,37%) e Café em pó (-0,30%).

Os resultados obtidos nesta pesquisa de abril na cidade de Três Pontas permitiram verificar que algumas das previsões realizadas no relatório anterior se concretizaram, especialmente no que tange a chegada da entressafra de alguns produtos e a elevação dos seus preços. Essa nova elevação no valor da cesta básica na cidade reforça os impactos na renda das famílias, tendo em vista que esse conjunto de produtos básicos representam mais da metade do salário mínimo líquido.

Fonte: Grupo Educacional Unis