Elói Mendes recebe o “Elói In Dance Festival” neste Sábado

Evento acontece às 19h30 no Clube de Elói Mendes, com ingressos gratuitos, que já podem ser retirados com antecedência na Secretaria do Clube.

Foto: Divulgação

O município de Elói Mendes será palco de um espetáculo especial neste sábado, dia 10 de maio, com a realização do Elói In Dance Festival, uma vibrante mostra de dança que promete encantar o público com apresentações de diversos estilos e talentos da região. O evento acontece às 19h30 no Clube de Elói Mendes, com ingressos gratuitos, que já podem ser retirados com antecedência na Secretaria do Clube.

O festival reunirá grupos e companhias de dança de Elói Mendes, Varginha e Paraguaçu, promovendo um intercâmbio artístico e cultural entre cidades vizinhas. O público poderá prestigiar coreografias que vão do clássico ao contemporâneo, passando por danças urbanas, populares, modernas e outras expressões da arte do movimento. Além das apresentações, haverá oficina de dança para alunas de escolas públicas às 15 horas.

Mais do que uma noite de apresentações, o Elói In Dance Festival tem como principal objetivo valorizar a dança como forma de expressão cultural e social, além de incentivar novos talentos e fortalecer o cenário artístico local e regional. A mostra também promove o acesso gratuito à arte, reafirmando o compromisso com a democratização da cultura.

Segundo a organizadora do evento Cintia Aline Araújo Azevedo, eventos como este são essenciais para estimular a participação da comunidade, despertar o interesse pelas artes cênicas e fomentar a formação artística de crianças, jovens e adultos. “A dança é uma linguagem universal que conecta pessoas, histórias e sentimentos. Realizar uma mostra como essa em Elói Mendes é um passo importante para o reconhecimento dos artistas locais e para a construção de uma identidade cultural ainda mais rica em Minas Gerais”.

O Elói In Dance Festival será viabilizado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc no âmbito Municipal, Diretoria da Cultura e Prefeitura Municipal de Elói Mendes prometendo ser uma celebração emocionante da diversidade artística, reunindo dança, emoção e talento em um só palco. Toda a comunidade está convidada a participar e prestigiar esse grande momento cultural.

