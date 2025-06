Elói Mendes recebe Festival de Cultura & Entretenimento na segunda-feira

Durante três semanas, Elói Mendes se transformará na capital nacional da cultura, reunindo grandes espetáculos teatrais infantis e oficinas

Foto: Divulgação

De 9 a 26 de junho, a cidade de Elói Mendes será palco do Festival Elói de Cultura & Entretenimento, um evento que celebra a diversidade artística e promove a formação cultural no município. A iniciativa abrange apresentações de teatro infantil, e oficinas culturais de teatro, dança e música voltadas especialmente para alunos da rede pública, proporcionando atividades para todas as idades: crianças, adolescentes, adultos e a terceira idade.

O festival visa valorizar e ampliar as concepções sobre a arte e a cultura, além de fortalecer a autoestima dos jovens e despertar o potencial criativo dos participantes. Segundo os organizadores, a realização deste projeto é uma oportunidade ímpar para o intercâmbio de experiências artísticas, abrindo espaço para novas formas de expressão e contribuindo para a formação de consciência crítica e cidadã.

Durante três semanas, Elói Mendes se transformará na capital nacional da cultura, reunindo grandes espetáculos teatrais infantis e oficinas conduzidas por artistas renomados da Cia Sagitarius de Teatro – Ponto de Cultura.

Oficinas culturais: capacitação e valorização da criatividade

Um dos destaques do Festival são as oficinas de teatro, dança e música, oferecidas gratuitamente para alunos da rede municipal de ensino. A proposta é ampliar e aperfeiçoar conhecimentos técnicos, além de estimular a liberdade criativa e a experimentação — aspectos essenciais para o desenvolvimento individual e artístico dos jovens.

O Festival Elói de Cultura & Entretenimento será viabilizado pela PNAB – Política Nacional Aldir Blanc no âmbito Municipal, Diretoria da Cultura e Prefeitura Municipal de Elói Mendes.

Fonte: Lindon Lopes