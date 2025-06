Elói Mendes recebe Capacitação sobre Educação Especial e Inclusiva

Iniciativa reforça o compromisso da gestão com a construção de uma escola mais acessível, equitativa e acolhedora para todos.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Nesta quarta-feira (11), a Secretaria Municipal de Educação de Elói Mendes promoveu uma importante capacitação voltada à Educação Especial e Inclusiva, reafirmando o compromisso com a formação continuada dos profissionais da rede.

O encontro contou com a presença do renomado educador Rober Naves Vicente, Diretor Educacional da Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Varginha, que conduziu a formação com excelência, abordando temas essenciais para o atendimento qualificado dos estudantes com deficiência.

Participaram da capacitação os profissionais de apoio e os especialistas da rede municipal de ensino de Elói Mendes, que puderam aprofundar conhecimentos, trocar experiências e refletir sobre práticas inclusivas que favorecem a aprendizagem de todos os alunos.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes