Elói Mendes realiza mais uma Formação da FTD – Sistema de Ensino SIM

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

No último sábado, 17 de junho, aconteceu mais uma Formação da FTD – Sistema de Ensino SIM Educação para todos os professores de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O tema abordado foi o Desenvolvimento do SIM através do letramento da Língua Portuguesa, olhando para o material com o objetivo de consolidar as aprendizagens.

Foi uma manhã muito produtiva com teorias e práticas realizadas por meio de oficinas e trocas de experiências.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes