Elói Mendes realiza evento de combate à violência e abuso contra crianças e adolescentes

Evento reforçou a necessidade de ações contínuas, educativas e integradas para proteger crianças e adolescentes

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

Na última quinta-feira (23/05), foi realizado no Clube Elói Mendes um importante evento voltado à luta contra a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa reuniu autoridades, estudantes e a comunidade para promover a conscientização sobre o tema e fortalecer as redes de proteção à infância e juventude.

A deputada estadual Sheila Aparecida Pedrosa de Melo foi a palestrante oficial do evento, trazendo reflexões e dados relevantes sobre o enfrentamento às diversas formas de violência que atingem o público infantojuvenil. Em sua fala, destacou a importância do engajamento de toda a sociedade e do papel fundamental das instituições públicas na prevenção e acolhimento das vítimas.

O encontro foi organizado pelo Conselho Tutelar, CREAS, Departamento de Desenvolvimento e Promoção Social e Departamento de Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Elói Mendes.

Estiveram presentes alunos da rede municipal e estadual, além de autoridades do poder público, representantes de entidades privadas e a população em geral, que participaram ativamente das atividades propostas.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes