Eleições suplementares definem Brian Mendes Drago como novo prefeito de São Gonçalo do Sapucaí

Redação CSul/Foto destaque: Flickr

Eleitores de São Gonçalo do Sapucaí foram às urnas neste domingo (4), para decidirem o novo prefeito da cidade. Vale ressaltar que, foi necessário novo pleito devido ao registro impugnado do candidato mais votado em 2020, Eloi Radin Allerand. Com isso, Brian Mendes Drago (PSL) foi eleito com 62% dos votos. O candidato derrotou Teresinha Allerand (PSB).

Brian Mendes terá como vice Sandro Marcelo Santos (PROS). Eles fazem parte da Coligação “Agora Faça Seu Voto Valer” (PSL/PROS/PP/PODE/PSC).

De acordo com resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Brian Mendes Drago foi escolhido por 7.955 eleitores, o que representa 62,48% dos votos válidos. Já Teresinha ficou com 4.778 votos, ou 37,52% dos válidos.

Além dos eleitores que votaram nos candidatos concorrentes, o TSE registrou 184 votos brancos (1,38%) e 386 nulos (2.90%) nas eleições suplementares de São Gonçalo do Sapucaí.

*Com informações: G1 Sul de Minas