Educadores de São Lourenço recebem treinamento do Sistema Faemg Senar

Foto: Sistema Faemg Senar

Nesta semana, o Sistema Faemg Senar, em parceria com a Prefeitura de São Lourenço e a Secretaria Municipal de Educação, capacitou os profissionais das creches e CEMEIs municipais através do Programa SOS Primeiros Socorros nas Escolas.

O treinamento tem o objetivo de preparar os profissionais da área de educação para adotar práticas de primeiros socorros em situações de urgência e emergência, dentro das escolas. Durante o curso, são ensinadas manobras que atendem a situações de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, como desmaio, convulsão e engasgo. “Os participantes são capacitados a identificar e agir em casos de urgência e emergência até que chegue socorro especializado”, explica a instrutora do curso, Juliana Maria Fernandes Irineu.

Uma das participantes, Daiane, que trabalha na Cemei Prof. Noemia Goulart Ferreira, destacou que eles já enfrentaram um caso de emergência com um aluno e tiveram dificuldade em lidar com a situação. “O curso foi fundamental para capacitar nossas técnicas e nos preparar para lidar adequadamente com essas situações”, afirmou Daiane.

Para a agente de desenvolvimento rural do Sindicato dos Produtores Rurais de Carmo de Minas, Regina Célia Paiva Sallum, o curso traz mais segurança à população. “Os profissionais da educação estão em contato direto com os alunos, por isso, este curso treina mãos que salvam vidas”, afirmou.

O Sistema Faemg Senar, por meio do Escritório Regional de Varginha, oferece mais de 300 cursos nas áreas de Formação Profissional Rural e Promoção Social, gratuitos e voltados para capacitação e qualidade de vida do produtor e trabalhador rural e suas famílias. Para mais informações, acesse: https://www.faemg.org.br/

