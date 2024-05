Educadores de Lavras participam de capacitação sobre brincadeiras antigas

Participantes destacaram a relevância das brincadeiras tradicionais para o desenvolvimento das crianças e a importância de resgatar essa parte tão importante da cultura popular.

Foto: Prefeitura de Lavras

Nesta terça-feira, dia 21, o Governo Municipal promoveu a Formação em Contexto “Conta pra mim: Guia de Brincadeiras Antigas”. O evento, dirigido a educadores de Maternal II e Maternal III da rede municipal, reuniu os profissionais para uma imersão lúdica e reflexiva no universo das brincadeiras tradicionais.

Conduzida pela Professora Doutora Daniela Reis, Coordenadora do curso de Pedagogia e Pós-graduação da FADMINAS, a formação explorou o papel fundamental das brincadeiras tradicionais no desenvolvimento integral das crianças. A especialista, reconhecida por sua atuação como pesquisadora, avaliadora institucional e consultora da UNESCO, compartilhou com os participantes um guia prático de brincadeiras antigas, adaptáveis à realidade de cada turma.

Ao longo do encontro, os educadores puderam descobrir a importância das brincadeiras tradicionais para a educação holística, abordando os aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos do desenvolvimento infantil, além de fortalecer a identidade cultural das crianças através do resgate de valores, tradições e costumes presentes nas brincadeiras.

A Formação em Contexto “Conta pra mim: Guia de Brincadeiras Antigas” foi um sucesso, proporcionando aos educadores uma experiência transformadora e enriquecedora. Os participantes destacaram a relevância das brincadeiras tradicionais para o desenvolvimento das crianças e a importância de resgatar essa parte tão importante da cultura popular.

Fonte: Prefeitura de Lavras